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बस्तर शहर कांग्रेस में बड़ा संगठन विस्तार, पदाधिकारियों को सौंपे गए नए प्रभार, देखें लिस्ट…

Chhattisgarh Politics: बस्तर शहर कांग्रेस में संगठन विस्तार करते हुए पदाधिकारियों को नए प्रभार सौंपे गए हैं। पार्टी का उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना और जनसमस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाना है।

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जगदलपुर

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Laxmi Vishwakarma

Apr 04, 2026

बस्तर शहर कांग्रेस में संगठन विस्तार (photo source- Patrika)

बस्तर शहर कांग्रेस में संगठन विस्तार (photo source- Patrika)

Bastar Congress Expansion: Bastar जिले में संगठन को और अधिक सक्रिय, प्रभावी और जनसरोकारों से जुड़ा बनाने के लिए Indian National Congress की शहर जिला इकाई में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया गया है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष Sushil Maurya ने उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव स्तर के पदाधिकारियों को नए दायित्व सौंपते हुए संगठन को नई ऊर्जा देने की पहल की है।

Bastar Congress Expansion: मिलने वाले पद केवल प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और आम जनता की समस्याओं को अधिक प्रभावी तरीके से उठाना बताया जा रहा है। लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा था कि संगठनात्मक संरचना को और सक्रिय एवं परिणाममुखी बनाने की आवश्यकता है, ताकि पार्टी सीधे तौर पर जनता से जुड़कर उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सके।

सुशील मौर्य ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी की ताकत उसकी जमीनी पकड़ और जनसंपर्क में निहित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन में मिलने वाले पद केवल प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं, बल्कि जनता की सेवा का माध्यम हैं। प्रत्येक पदाधिकारी का दायित्व है कि वह अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर लोगों की समस्याओं को समझे और उन्हें उचित मंच तक पहुंचाए।

संगठन को जीवंत बनाए रखने के लिए जरूरी

उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे पूरी निष्ठा, समर्पण और ऊर्जा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संगठन को जीवंत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि पदाधिकारी नियमित रूप से जनता के बीच संवाद बनाए रखें, उनकी समस्याओं को सुनें और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उठाएं।

यह संगठनात्मक बदलाव आगामी समय में पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसके जरिए कांग्रेस बस्तर में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के साथ-साथ जन मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी में है।

रणनीति का अहम हिस्सा

Bastar Congress Expansion: हाल के वर्षों में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने बस्तर में संगठन को मजबूत करने, युवाओं और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने तथा जनहित के मुद्दों पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया है। संगठनात्मक फेरबदल को इसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है, जिसके जरिए कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा लाने और क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है।

कुल मिलाकर, बस्तर में संगठनात्मक बदलाव केवल आंतरिक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने और जनता के साथ सीधा संवाद बनाए रखने की रणनीति का अहम हिस्सा है।

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Published on:

04 Apr 2026 04:01 pm

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