बस्तर शहर कांग्रेस में बड़ा संगठन विस्तार, पदाधिकारियों को सौंपे गए नए प्रभार, देखें लिस्ट…

सुशील मौर्य ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी की ताकत उसकी जमीनी पकड़ और जनसंपर्क में निहित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन में मिलने वाले पद केवल प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं, बल्कि जनता की सेवा का माध्यम हैं। प्रत्येक पदाधिकारी का दायित्व है कि वह अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर लोगों की समस्याओं को समझे और उन्हें उचित मंच तक पहुंचाए।