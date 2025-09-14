10 लाख की लूट मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मास्टरमाइंड नाबालिग सहित 3 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि नैला नगर पालिका वार्ड क्रमांक 3 में बालाजी कीटनाशक केंद्र संचालक अरुण अग्रवाल रात 9.30 बजे गोदाम से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे सामुदायिक भवन के सामने पहुंचे, दो नकाबपोश बदमाश अचानक वहां पहुंचे और उन्होंने अरुण अग्रवाल पर कट्टा तान दिया और विरोध करने पर उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। फिर करीब 10 लाख रुपए से भरा बैग लेकर रेलवे फाटक पार कर फरार हो गए।