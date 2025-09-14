Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

10 लाख की लूट मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मास्टरमाइंड नाबालिग सहित 3 आरोपी गिरफ्तार

Crime News: तीनों ने चाकू की नोक पर व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। करीब एक सप्ताह बाद शातिर लूटेरों को पुलिस ने लूट की पूरी रकम के साथ धर दबोचा है...

जांजगीर चंपा

Chandu Nirmalkar

Sep 14, 2025

CG Crime news
चाकू की नोक पर 10 लाख रुपए लूटकर ( Photo - Patrika )

Crime News: जांजगीर चांपा जिले के नैला में सामने आए 10 लाख की लूट मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक नाबालिग है। ( CG News ) तीनों ने चाकू की नोक पर व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। करीब एक सप्ताह बाद शातिर लूटेरों को पुलिस ने लूट की पूरी रकम के साथ धर दबोचा है।

Crime News: 6 सितंबर की घटना

जानकारी के अनुसार नैला के कीटनाशक दवा व्यवसायी से 6 सितंबर की रात 10 लाख रुपए की लूट हो गई। मामले में नैला चौकी पुलिस जांच कर रही थी। वहीं सप्ताहभर बाद पुलिस को दो संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जिसके बाद आज एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को धर दबोचा।

गोदाम से घर लौट रहे व्यापारी को बनाया निशाना

पुलिस ने बताया कि नैला नगर पालिका वार्ड क्रमांक 3 में बालाजी कीटनाशक केंद्र संचालक अरुण अग्रवाल रात 9.30 बजे गोदाम से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे सामुदायिक भवन के सामने पहुंचे, दो नकाबपोश बदमाश अचानक वहां पहुंचे और उन्होंने अरुण अग्रवाल पर कट्टा तान दिया और विरोध करने पर उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। फिर करीब 10 लाख रुपए से भरा बैग लेकर रेलवे फाटक पार कर फरार हो गए।

सूचना मिलने के साथ पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और कोतवाली थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटना की गंभीरता से जांच शुरू की थी। एक सप्ताह लगातार मेहनत करने के बाद पुलिस को अहम सुराग मिले और दो संदेहियों को पकड़ने के बाद आरोपियों तक पहुंचे हैं।

14 Sept 2025 02:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / 10 लाख की लूट मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मास्टरमाइंड नाबालिग सहित 3 आरोपी गिरफ्तार

