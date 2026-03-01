Crime News: मृत महिला के नाम पर बैंक में खाता खुला, दिव्यांग योजना में फर्जीवाड़ा… 2 पर FIR, मास्टरमाइंड फरार

Crime News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। श्रम विभाग की दिव्यांग सहायता योजना में हुई गड़बड़ी के मामले में पुलिस ने भले ही दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन योजना का लाभ दिलवाने वाला मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। बताया जा रहा है कि उक्त फरार दलाल पेंड्री थाना क्षेत्र के हसौद गांव का रहने वाला है। सूत्रों का कहना है कि यह दलाल इसी तरह के फर्जीवाड़े का काम करता है, जो सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कूटरचना करता है।