किसान भाइयों से कुछ कहना चाहता हूं.. SP विजय पाण्डेय की ये अपील तेजी से हो रहा वायरल

Dhan kharidi: पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने धान खरीदी के समय किसानों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि धान खरीदी का समय शुरू हो चुका है और यह वही समय है जब किसानों की सालभर की मेहनत का पैसा उनके खाते में आता है। ( CG News ) इसी समय उठागीरी गिरोह और साइबर ठग सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इसलिए आज मैं आप सभी किसान भाइयों से कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतें।