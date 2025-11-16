Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

किसान भाइयों से कुछ कहना चाहता हूं.. SP विजय पाण्डेय की ये अपील तेजी से हो रहा वायरल

Dhan kharidi: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरूआत हो गई है। इस बीच कई ठग गिरोह भी सक्रिय हो गए है। ऐसे में किसानों की सुरक्षा के लिए एसपी ने अपील करते हुए कुछ सलाह दिए हैं…

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Chandu Nirmalkar

Nov 16, 2025

CG Dhan kharidi

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने किसानों से की अपील ( Photo - Patrika )

Dhan kharidi: पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने धान खरीदी के समय किसानों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि धान खरीदी का समय शुरू हो चुका है और यह वही समय है जब किसानों की सालभर की मेहनत का पैसा उनके खाते में आता है। ( CG News ) इसी समय उठागीरी गिरोह और साइबर ठग सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इसलिए आज मैं आप सभी किसान भाइयों से कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतें।

Dhan kharidi: गिरोह सक्रिय

एसपी ने कहा कि ये गिरोह ओडिशा, आंध्रप्रदेश, कापू, कंडराजा और पत्थलगांव क्षेत्र से आकर इस समय आसपास के जिलों में सक्रिय रहते हैं। इनका तरीका बहुत तेज होता है। बैंक में आपका फार्म भरते समय आपका ध्यान भटकाकर पैसा ले जाना, सड़क पर आपकी मोटरसाइकिल की सीट पर गंदगी डालकर आपका ध्यान दूसरी ओर खींचना और उसी दौरान आपका बैग लेकर भाग जाना या फिर गाड़ी की डिक्की खोलकर उसमें रखा पैसा चोरी कर लेना।

हमेशा एक साथी अपने साथ रखें

इसलिए बैंक में लेन-देन करने जाएं तो हमेशा एक साथी साथ रखें। फार्म खुद भरें या सिर्फ बैंक स्टॉफ से ही भरवाएं। पैसा निकालने के बाद सीधा घर जाएं, बीच रास्ते में चाय-नाश्ता करने या दुकान पर रुकने से बचें क्योंकि यह वही समय होता है जब उठाईगीरी गिरोह मौका ढूंढते हैं। रास्ते में कोई अनजान व्यक्ति रोकने की कोशिश करे या कोई संदिग्ध व्यक्ति पीछा करता दिखे तो तुरंत 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दें।

ऑनलाइन फ्रॉड से भी बचें

धान खरीदी के समय ऑनलाइन फ्रॉड भी तेजी से बढ़ जाते हैं। ठग आपको ओटीपी पूछकर, पैन कार्ड अपडेट का बहाना बनाकर, बैंक खाते में समस्या बताकर या वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके परिचित की आवाज में पैसे मांगकर ठगी करते हैं। याद रखिए कोई भी बैंक कभी भी फोन पर आपका ओटीपी, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट या अकाउंट की कोई भी निजी जानकारी नहीं पूछता है।

यदि किसी परिचित की आवाज में पैसों की मांग आए तो तुरंत खुद कॉल करके सत्यापित करें और तभी कोई लेन-देन करें। किसान भाइयों आपकी मेहनत की कमाई बहुत कीमती है। इसे सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है सतर्क रहें। जागरूक रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को जानकारी दें। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।

Updated on:

16 Nov 2025 05:25 pm

Published on:

16 Nov 2025 05:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / किसान भाइयों से कुछ कहना चाहता हूं.. SP विजय पाण्डेय की ये अपील तेजी से हो रहा वायरल

