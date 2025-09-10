Smart Meter दे रहा दोगुना बिल! 70-70 हजार का बिल देख भड़की महिलाओं ने दी सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी

ज्ञात हो कि विभाग की चुप्पी भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे है। बिजली विभाग की ओर से अब तक इस मामले पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। अधिकारी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि शिकायतों की जांच की जाएगी। लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि यह जवाब सिर्फ औपचारिकता है और इससे कोई वास्तविक समाधान निकलकर नहीं आने वाला। स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद प्रदेशभर से इस तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी है, जिससे बिल बढ़ाकर दिखाया जा रहा है।