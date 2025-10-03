CG News: ड्राई डे पर खपाने बना रहे थे लाखों की शराब, ट्रैक्टर सहित किया जब्त

CG News: ड्राई डे पर नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम राछाभांठा में लाखों की महुआ शराब खपाने की तैयारी चल रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ऐसे अघोषित फैक्ट्री पर छापेमारी कर पूरे महुआ लहान को नष्टीकरण किया। यहां तक एक ट्रैक्टर महुआ पास को भी जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि तस्कर ड्राई डे पर लाखों की शराब बनाने की तैयारी पर थे। लेकिन उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। एसपी विजय पांडेय एक ओर अवैध शराब बनाने वालों पर शिकंजा जरूर कसने जा रहे हैं लेकिन उनके सपनों पर तस्कर पानी फेर रहे हैं।