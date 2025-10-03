Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

CG News: ड्राई डे पर खपाने बना रहे थे लाखों की शराब, ट्रैक्टर सहित किया जब्त

CG News: तस्कर ड्राई डे पर लाखों की शराब बनाने की तैयारी पर थे। लेकिन उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। एसपी विजय पांडेय एक ओर अवैध शराब बनाने वालों पर शिकंजा जरूर कसने जा रहे हैं लेकिन उनके सपनों पर तस्कर पानी फेर रहे हैं।

2 min read

जांजगीर चंपा

image

Love Sonkar

Oct 03, 2025

CG News: ड्राई डे पर खपाने बना रहे थे लाखों की शराब, ट्रैक्टर सहित किया जब्त

महुआ लहान को ट्रैक्टर में लोड करते नवागढ़ पुलिस। (photo Patrika)

CG News: ड्राई डे पर नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम राछाभांठा में लाखों की महुआ शराब खपाने की तैयारी चल रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ऐसे अघोषित फैक्ट्री पर छापेमारी कर पूरे महुआ लहान को नष्टीकरण किया। यहां तक एक ट्रैक्टर महुआ पास को भी जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि तस्कर ड्राई डे पर लाखों की शराब बनाने की तैयारी पर थे। लेकिन उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। एसपी विजय पांडेय एक ओर अवैध शराब बनाने वालों पर शिकंजा जरूर कसने जा रहे हैं लेकिन उनके सपनों पर तस्कर पानी फेर रहे हैं।

लाख कोशिशों के बाद भी अवैध शराब तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पूरे जिले भर में अवैध शराब बनाने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आज भी एक विशेष जाति के लोग अवैध शराब बनाना नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी हर गांवों में चोरी छिपे महुआ शराब बनाने का कारोबारी हो रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी ऐसे लोगों को पकड़कर हर रोज कार्रवाई कर रही है। बड़ी कार्रवाई होने या फिर कड़ी सजा नहीं मिलने की वजह से वे जेल से आसानी से छूट जाते हैं।

बताया जा रहा है कि महुआ पास को सड़ाने के लिए तस्कर सोहागा, ईष्ट, बेशरम पत्ती सहित कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ताकि महुआ पास एक दिन के भीतर सड़ जाए। इसके बाद वे इसी महुआ पास से जल्द शराब बनाकर खपा देते हैं। शराब के शौकीनों को डॉक्टर यह बताना चाह रहे हैं कि ऐसी शराब को न पीएं। क्योंकि यह जहर की तरह है। इससे लिवर, किडनी जल्द डैमेज होने की संभावना रहती है।

राछाभांठा नवागढ़ में तस्कर बड़ी तादात में महुआ शराब बना रहे थे। पुलिस ने यहां छापेमारी कर एक ट्रैक्टर से अधिक महुआ पास के अलावा शराब बनाने के उपकरण को जब्त किया है। पुलिस अब ऐसे स्थानों में पैनी नजर रखेगी। ताकि वे दोबारा शराब न बना सकें।

  • अशोक वैष्णव, टीआई, नवागढ़

Published on:

03 Oct 2025 02:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG News: ड्राई डे पर खपाने बना रहे थे लाखों की शराब, ट्रैक्टर सहित किया जब्त

