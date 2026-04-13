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CG News: शेयर में मुनाफे का लालच, 100 से ज्यादा लोगाें ने 50 करोड़ गंवाए, 8 महीनों से आरोपी फरार

CG News: शेयर ट्रेडिंग में निवेश पर 3 प्रतिशत मासिक ब्याज का लालच देकर लोगों को फंसाना शुरू किया। उसने बाकायदा 20 से 30 एजेंट तैयार किए थे।

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जांजगीर चंपा

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Love Sonkar

Apr 13, 2026

CG News: शेयर में मुनाफे का लालच, 100 से ज्यादा लोगाें ने 50 करोड़ गंवाए, 8 महीनों से आरोपी फरार

शेयर में मुनाफे का लालच देकर ठगी (Photo AI)

CG News: जांजगीर-चांपा जिले में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। शेयर ट्रेडिंग और मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर हरीशंकर गुप्ता नामक व्यक्ति इलाके के 100 से अधिक निवेशकों के लगभग 50 करोड़ रुपए लेकर रफूचक्कर हो गया है। आरोपी पिछले 8 महीनों से भूमिगत है और निवेशक न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

पोंड़ीकला निवासी हरीशंकर गुप्ता पिछले 8-9 साल से चांपा की मारुति विहार कॉलोनी में रह रहा था। उसने शेयर ट्रेडिंग में निवेश पर 3 प्रतिशत मासिक ब्याज का लालच देकर लोगों को फंसाना शुरू किया। उसने बाकायदा 20 से 30 एजेंट तैयार किए थे। ये एजेंट बाजार से 3 प्रतिशत ब्याज पर रकम उठाते थे, जिसमें से 2 प्रतिशत निवेशकों को देते और 1 प्रतिशत खुद रखते थे। समय पर ब्याज मिलने के कारण लोगों का भरोसा बढ़ता गया और देखते ही देखते करोड़ों रुपए आरोपी के पास जमा हो गए।

बैंक कर्मचारी के रूप में बनाई साख

ठगी की सबसे बड़ी वजह आरोपी की साख थी। बताया जा रहा है कि हरीशंकर गुप्ता यूनियन बैंक, चांपा में कर्मचारी के रूप में कार्य करता था। वह अक्सर बैंक के काउंटर पर बैठकर लेन-देन करता था, जिससे लोगों को लगा कि वह बैंक का हिस्सा है। वह ग्राहकों को केसीसी लोन में मुनाफे और गोल्ड लोन दिलाने के नाम पर भी निवेश करने को उकसाता था। इसी साख के दम पर निवेशकों ने उसे बिना डरे बड़ी रकम सौंप दी।

जमीन बेचकर पैसे लौटा रहे हैं एजेंट

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, ठगी का शिकार होने वालों में कई बड़े नाम शामिल हैं। श्याम भारती फ्यूल्स के संचालक ने 4 करोड़, सुनील सराफ ने डेढ़ करोड़, निरंजन महाराज ने सवा करोड़ और मुकेश साहू ने 2 करोड़ रुपए निवेश किए थे। इनके अलावा लव राठौर और जुगु सोनी जैसे दर्जनों लोगों ने करोड़ों रुपए गंवाए हैं। अब हालात यह हैं कि एजेंटों को अपनी जमीन और संपत्ति बेचकर छोटे निवेशकों का पैसा लौटाना पड़ रहा है। निवेशकों का आरोप है कि वे पिछले कई महीनों से थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी।

शिकायत प्राप्त हुई है और एसपी कार्यालय में भी इसकी सूचना दी गई है। मामले की जांच एक सब इंस्पेक्टर को सौंपी गई है। पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके बाद धारा 420 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

  • अशोक कुमार वैष्णव, टीआई चांपा

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Updated on:

13 Apr 2026 11:34 am

Published on:

13 Apr 2026 11:33 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG News: शेयर में मुनाफे का लालच, 100 से ज्यादा लोगाें ने 50 करोड़ गंवाए, 8 महीनों से आरोपी फरार

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