CG News: शेयर में मुनाफे का लालच, 100 से ज्यादा लोगाें ने 50 करोड़ गंवाए, 8 महीनों से आरोपी फरार

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, ठगी का शिकार होने वालों में कई बड़े नाम शामिल हैं। श्याम भारती फ्यूल्स के संचालक ने 4 करोड़, सुनील सराफ ने डेढ़ करोड़, निरंजन महाराज ने सवा करोड़ और मुकेश साहू ने 2 करोड़ रुपए निवेश किए थे। इनके अलावा लव राठौर और जुगु सोनी जैसे दर्जनों लोगों ने करोड़ों रुपए गंवाए हैं। अब हालात यह हैं कि एजेंटों को अपनी जमीन और संपत्ति बेचकर छोटे निवेशकों का पैसा लौटाना पड़ रहा है। निवेशकों का आरोप है कि वे पिछले कई महीनों से थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी।