RTE Admission 2026: आरटीई एडमिशन पर बड़ा अपडेट, 722 सीटों पर कल से निकलेगी लॉटरी, इस दिन तक मिलेगा दाखिला

जांजगीर-चांपा विधायक ब्यास कश्यप ने कहा कि आरटीई के सीटों में कटौती कर प्रदेश सरकार ने सीधे-सीधे गरीब तबके के बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में पढक़र डॉक्टर-इंजीनियर बनने का सपना चूर कर दिया है। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। यह निर्णय गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जिले में सरकारी स्कूलों की स्थिति पहले से ही चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों में भेजने मजबूर होंगे।