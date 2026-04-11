Crime News: शराब के नशे में पार्षदों का हंगामा, ऑफिस में आग लगाने की धमकी से मचा हड़कंप, जानें वजह

Crime News: जांजगीर-नैला नगरपालिका में पार्षदों पर हंगामा व ऑफिस में आग लगा देने की धमकी की शिकायत सीएमओ ने थाने में की है। शिकायत के अनुसार नगर पालिका परिषद जांजगीर-नैला के कार्यालय में 9 अप्रैल को दोपहर लगभग 3.30 बजे वार्ड 1 के पार्षद सुनील कश्यप और वार्ड 24 के पार्षद अजीत गढ़ेवाल पर उपद्रव मचाने, कर्मचारियों को धमकाने के संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दोनों पार्षद शराब के नशे में नगर पालिका जांजगीर-नैला कार्यालय पहुंचे थे।