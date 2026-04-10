CG Theft Case: 20 लाख की बड़ी चोरी! रातों-रात घर साफ, पुलिस जांच में जुटी, सुराग की तलाश जारी…

CG Theft Case: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के बहेराडीह गांव में बीती रात चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए घर से लाखों रुपए के जेवरात और नगदी चोरी कर ली। गजराज सिंह चंद्रा के घर को निशाना बनाकर अज्ञात बदमाशों ने करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है।