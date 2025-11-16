Mahtari Vandan Yojana: ई-केवाईसी की तारीख निकली, अब क्या नहीं मिलेगी महतारी वंदन योजना का लाभ?

हालांकि यह फरमान सभी हितग्राहियों के लिए लागू नहीं किया है। जिनके लिए यह फरमान लागू है उनकी लिस्ट संबंधित क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजा है। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं द्वारा जिनकी ई केवायसी कराना है उन्हें फोन कर सतर्क किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के फोन काल आने के बाद महिलाएं अपना आधार कार्ड व आंगनबाड़ी केंद्रों से मिले उनके पंजीयन नंबर को लेकर च्वाइस सेंटर जा रही हैं लेकिन च्वाइस सेंटर का सर्वर डाउन बता रहा है।