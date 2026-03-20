एक ही दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई! बिल भुगतान के बदले मांगी जा रही थी रिश्वत, तीन और कर्मचारी गिरफ्तार

एसीबी ने आरोपी के पास से रिश्वत की पूरी रकम बरामद कर ली है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि इसी दिन एसीबी ने जिले में एक और कार्रवाई करते हुए CSEB के ग्रामीण कार्यालय में छापा मारकर तीन कर्मचारियों को भी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया है।