आधी रात बेटे ने मां से की घिनौनी हरकत, खिड़की से रूम में घुसा, गुप्तांग को छुआ, फिर… हुआ ये कांड!

आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड दिया जाए। जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अनिल कुमार बारा ने गोविंदा सूर्यवंशी पिता धरमलाल सूर्यवंशी (35) थाना सारागांव को भारतीय न्याय संहिता 75 (1) के अपराध के लिए 3 साल के कठिन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक (एफटीसी) योगेश गोपाल ने पैरवी ने की।