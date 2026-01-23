CG News: स्कूल में 127 बच्चों ने किया मध्यान भोजन, 12 की तबीयत बिगड़ी, फूड प्वाइजनिंग की जांच शुरू

स्थानीय प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूल की रसोई और भोजन वितरण प्रणाली की भी जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने फूड प्वाइजनिंग की संभावित वजहों की जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बच्चों के अभिभावकों से भी मिले और उन्हें स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रशासन ने माता-पिता से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। साथ ही, उन्होंने बताया कि बच्चों को अस्पताल में पूर्ण देखभाल मिल रही है और जल्द ही वे ठीक हो जाएंगे।