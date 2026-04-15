Vedanta Power Plant Accident: मृतकों के परिजनों को 35-35 लाख रुपए का मदद और 1 आश्रित को नौकरी, अब तक 17 की गई जान

Vedanta Power Plant Accident: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के डभरा ब्लॉक अंतर्गत सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंगलवार दोपहर तक मौत का आंकड़ा 9 था, वहीं आज यह आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, जबकि अभी भी 25 से अधिक मजदूर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। रायगढ़ के जिंदल अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती घायलों की चीखें व्यवस्था की संवेदनहीनता पर करारा तमाचा हैं। यह महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर किया गया एक औद्योगिक अपराध प्रतीत होता है।