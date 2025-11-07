Patrika LogoSwitch to English

जशपुर नगर

जंगल में गूंजा मौत का भनभनाहट, लकड़ी बीनने गया युवक बना मधुमक्खियों का शिकार, 3 दिन तड़पने के बाद तोड़ा दम

Bee attack: जंगल की खामोशी उस वक्त चीखों में बदल गई जब लकड़ी बीनने गया एक ग्रामीण मधुमक्खियों के झुंड का शिकार बन गया। तीन दिन तक दर्द और सूजन से तड़पने के बाद अंततः युवक ने दम तोड़ दिया। यह दर्दनाक घटना पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बालाझर चिमटापानी की है...

जशपुर नगर

image

Khyati Parihar

Nov 07, 2025

मधुमक्खियों का हमला (फोटो सोर्स- Unsplash)

मधुमक्खियों का हमला (फोटो सोर्स- Unsplash)

Bee attack: पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बालाझर चिमटापानी में मधुमक्खियों के हमले से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान रामू मिंज (42 वर्ष) पिता जलसाय मिंज के रूप में हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, बीते सोमवार को रामू मिंज रोज की तरह अपने घर के पास स्थित जंगल में लकड़ी बीनने गया था। इसी दौरान अचानक जंगली मधुमक्खियों का झुंड उस पर टूट पड़ा। हमले में रामू गंभीर रूप से घायल हो गया और किसी तरह जान बचाकर घर पहुंचा। परिजनों के अनुसार रामू ने तत्काल इलाज नहीं कराया और घर पर ही दर्द व सूजन की स्थिति में तीन दिनों तक पड़ा रहा।

बुधवार की सुबह उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पत्थलगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

क्षेत्र में भय का माहौल

ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जंगल क्षेत्र में जंगली मधुमक्खियों की सक्रियता बढ़ गई है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। कई लोगों को पहले भी मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर घायल कर दिया था। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में सुरक्षा और रोकथाम के ठोस उपाय करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। गांव में इस घटना के बाद शोक का माहौल है।

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / जंगल में गूंजा मौत का भनभनाहट, लकड़ी बीनने गया युवक बना मधुमक्खियों का शिकार, 3 दिन तड़पने के बाद तोड़ा दम

