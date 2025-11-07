जंगल में गूंजा मौत का भनभनाहट, लकड़ी बीनने गया युवक बना मधुमक्खियों का शिकार, 3 दिन तड़पने के बाद तोड़ा दम

मधुमक्खियों का हमला (फोटो सोर्स- Unsplash)
Bee attack: पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बालाझर चिमटापानी में मधुमक्खियों के हमले से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान रामू मिंज (42 वर्ष) पिता जलसाय मिंज के रूप में हुई है।
मिली जानकारी के अनुसार, बीते सोमवार को रामू मिंज रोज की तरह अपने घर के पास स्थित जंगल में लकड़ी बीनने गया था। इसी दौरान अचानक जंगली मधुमक्खियों का झुंड उस पर टूट पड़ा। हमले में रामू गंभीर रूप से घायल हो गया और किसी तरह जान बचाकर घर पहुंचा। परिजनों के अनुसार रामू ने तत्काल इलाज नहीं कराया और घर पर ही दर्द व सूजन की स्थिति में तीन दिनों तक पड़ा रहा।
बुधवार की सुबह उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पत्थलगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जंगल क्षेत्र में जंगली मधुमक्खियों की सक्रियता बढ़ गई है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। कई लोगों को पहले भी मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर घायल कर दिया था। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में सुरक्षा और रोकथाम के ठोस उपाय करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। गांव में इस घटना के बाद शोक का माहौल है।
बड़ी खबरेंView All
जशपुर नगर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग