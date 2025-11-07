जंगल में गूंजा मौत का भनभनाहट, लकड़ी बीनने गया युवक बना मधुमक्खियों का शिकार, 3 दिन तड़पने के बाद तोड़ा दम

ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जंगल क्षेत्र में जंगली मधुमक्खियों की सक्रियता बढ़ गई है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। कई लोगों को पहले भी मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर घायल कर दिया था। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में सुरक्षा और रोकथाम के ठोस उपाय करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। गांव में इस घटना के बाद शोक का माहौल है।