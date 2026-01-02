CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 77 सड़कों के लिए 192 करोड़ रुपए से अधिक की दी मंजूरी, देखें नाम

जिले के कुनकुरी विकासखंड में एमडीआर से रेमते 3 करोड़ 80 लाख, खुटगांव से बतानटोली (धान खरीदी केंद्र तक) 1 करोड़ 87 लाख, महुवाटोली-पुटुकेला नदी तक 1 करोड़ 30 लाख, कुनकुरी-मज्हाटोली 2 करोड़ 11 लाख, धुमाडांड-बुधीडेरा 1 करोड़ 31 लाख, दमगड़ा-डडगांव 2 करोड़ 87 लाख, रानीकोम्बो-छातापारा 4 करोड़ 11 लाख, प्रधानमंत्री सडक़ से लोढ़ाम्बा 2 करोड़ 40 लाख, एनएच-43 से परसाकानी 1 करोड़ 96 लाख, बरडांड-सेंदरीमुंडा 1 करोड़ 92 लाख, कुनकुरी-राजाडांड 2 करोड़ 06 लाख, रजौटी-कोटिया 3 करोड़ 84 लाख एवं करमटोली-बोडाटोंगरी मार्ग के लिए 5 करोड़ 57 लाख स्वीकृत किए गए हैं।