तेज रफ्तार पिकअप ने साइकिल सवार बच्चे को मारी जबरदस्त ठोकर, इस हाल में पहुंचा अस्पताल, चालक फरार

सड़क हादसे (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)
Road Accident: पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खरकट्टा में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। साइकिल से घर लौट रहे 10 वर्षीय बालक को तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।
मिली जानकारी के अनुसार, विकास विश्वकर्मा (उम्र 10 वर्ष), पिता विजेंद्र विश्वकर्मा, साइकिल से खरकट्टा स्कूल की ओर से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान दोपहर करीब 1 बजे पत्थलगांव की ओर से आ रही एक अज्ञात पिकअप ने उसे जोरदार ठोकर मार दी। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि बच्चा साइकिल से उछलकर सड़क किनारे दूर जा गिरा।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद चालक बिना रुके वाहन लेकर फरार हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल घायल बच्चे को उठाकर तमता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पत्थलगांव अस्पताल रेफर कर दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण किंडो ने बताया कि बच्चे को सिर और घुटने में गहरी चोटें आई हैं। बेहतर उपचार के लिए उसे 108 एंबुलेंस के माध्यम से पत्थलगांव भेजा गया है।
वहीं दूसरी ओर, हादसे के दौरान तमता साप्ताहिक बाजार के कारण एंबुलेंस को अस्पताल परिसर तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि बाजार के दिन अस्पताल के सामने सड़क पर दुकानें लग जाती हैं, जिससे आपातकालीन वाहनों को अंदर तक पहुंचने में परेशानी होती है।
