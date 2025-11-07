तेज रफ्तार पिकअप ने साइकिल सवार बच्चे को मारी जबरदस्त ठोकर, इस हाल में पहुंचा अस्पताल, चालक फरार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद चालक बिना रुके वाहन लेकर फरार हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल घायल बच्चे को उठाकर तमता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पत्थलगांव अस्पताल रेफर कर दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण किंडो ने बताया कि बच्चे को सिर और घुटने में गहरी चोटें आई हैं। बेहतर उपचार के लिए उसे 108 एंबुलेंस के माध्यम से पत्थलगांव भेजा गया है।