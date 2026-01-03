3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर नगर

Indian Army: अग्निवीर भर्ती रैली 2026 के एडमिट कार्ड जारी, सभी जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल… जानें कहां और कैसे करें डाउनलोड?

Army Agniveer Admit Card 2026: छत्तीसगढ़ में जनवरी 2026 में आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली के लिए भारतीय सेना द्वारा प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) जारी कर दिए गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जशपुर नगर

image

Khyati Parihar

Jan 03, 2026

Indian Army: अग्निवीर भर्ती रैली 2026 के एडमिट कार्ड जारी, सभी जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल... जानें कहां और कैसे करें डाउनलोड?

अग्निवीर भर्ती (photo-patrika)

Indian Army: छत्तीसगढ़ में जनवरी 2026 में आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली के लिए भारतीय सेना द्वारा प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) जारी कर दिए गए हैं। सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर द्वारा यह भर्ती रैली 10 से 24 जनवरी 2026 तक इंडोर स्टेडियम, धमतरी में आयोजित की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के पुरुष अभ्यर्थी भाग लेंगे।

इस भर्ती रैली के अंतर्गत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन (10वीं एवं 8वीं पास) पदों के लिए चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना द्वारा 30 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा सहित अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेने के पात्र होंगे।

आधिकारिक वेबसाइट से करें डाउनलोड

सेना भर्ती कार्यालय द्वारा रैली में सम्मिलित होने वाले योग्य अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www-joinindianarmy-nic-in पर अपलोड कर दिए गए हैं तथा अभ्यर्थियों के पंजीकृत ई-मेल पते पर भी भेजे गए हैं। भर्ती रैली में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड, रैली अधिसूचना में उल्लेखित सभी आवश्यक दस्तावेज तथा आधार कार्ड से लिंक मोबाइल फोन साथ लाना अनिवार्य होगा।

किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नजदीक स्थित सेना भर्ती कार्यालय, नया रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-2965212 एवं 0771-2965214 पर संपर्क कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय सेना में चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और चयन केवल योग्यता एवं प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। अभ्यर्थियों को दलालों एवं प्रलोभन देने वालों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 05:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / Indian Army: अग्निवीर भर्ती रैली 2026 के एडमिट कार्ड जारी, सभी जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल… जानें कहां और कैसे करें डाउनलोड?

बड़ी खबरें

View All

जशपुर नगर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: मयाली नेचर कैम्प में प्रकृति के बीच रोमांचक जश्न, मात्र 100 रुपये में ले सकेंगे एडवेंचर और इको-टूरिज्म का आनंद

CG News: मयाली नेचर कैम्प में प्रकृति के बीच रोमांचक जश्न, मात्र 100 रुपये में ले सकेंगे एडवेंचर और इको-टूरिज्म का आनंद
जशपुर नगर

छत्तीसगढ़ के इस जिले को बड़ी सौगात, 5 करोड़ 22 लाख की लागत से बनेंगे 18 महतारी सदन, साय सरकार ने दी मंजूरी

Chhattisgarh cm vishnudeo sai
जशपुर नगर

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 77 सड़कों के लिए 192 करोड़ रुपए से अधिक की दी मंजूरी, देखें नाम

Chhattisgarh cm vishnudeo sai
जशपुर नगर

गुल्लू वाटरफॉल जाने वाले सैलानी सावधान! क्षेत्र में दिखा तेंदुआ, जंगल नहीं जाने की चेतावनी

CG Tourism
जशपुर नगर

इस जिले में बनेंगे 22 हाईलेवल ब्रिज, CM ने दी 130 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति

CM साय ने जशपुर जिले को दी ऐतिहासिक सौगात (फोटो सोर्स- DPR)
जशपुर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.