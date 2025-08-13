CG News: जशपुर जिले की बेटियों ने रचा इतिहास, सरकारी सेवा में पहुंचीं अनेक युवतियां, 100 में 43 पद किए अपने नाम

कांसाबेल विकासखण्ड की आराधना पैंकरा ने भावुक होकर कहा मेरी मां नहीं है और मैं बचपन से दादा-दादी के साथ रहती हूं। आर्थिक और पारिवारिक कठिनाइयां हमेशा रही हैं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। नवसंकल्प में आने के बाद लगा कि मेरे सपनों को पंख मिल गए हैं। यहां न केवल पढ़ाई और प्रशिक्षण मिला, बल्कि यह विश्वास भी मिला कि कठिनाइयों के बावजूद सफलता संभव है। आज जब दादा-दादी की आंखों में खुशी के आंसू देखती हूं, तो लगता है मेरी मेहनत रंग लाई। मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिला प्रशासन और शिक्षकों का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया।