Jaunpur News: 75 वर्षीय बुजुर्ग ने 35 वर्षीय युवती से की शादी, सुहागरात के दिन हुई मौत

जानकारी के अनुसार, संगरू राम किसान थे और करीब एक साल पहले उनकी पहली पत्नी का निधन हो गया था। संगरू की कोई संतान नहीं थी और वे अकेले खेती-बाड़ी कर जीवन यापन कर रहे थे। लंबे समय से वे दूसरी शादी की इच्छा जाहिर कर रहे थे। सोमवार को उन्होंने 35 वर्षीय मनभावती से पहले कोर्ट मैरिज की और फिर मंदिर में रीति-रिवाज के साथ शादी की। मनभावती की यह दूसरी शादी थी। उनके पहले पति से दो बेटियां और एक बेटा है।