Jaunpur News: 75 वर्षीय बुजुर्ग ने 35 वर्षीय युवती से की शादी, सुहागरात के दिन हुई मौत

Jaunapur News, Pc: सोशल मीडिया
Jaunpur News: जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुछ गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां 75 वर्षीय संगरू राम ने 35 वर्षीय मनभावती से शादी रचाई, लेकिन शादी के अगले ही दिन उनकी अचानक मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है।
जानकारी के अनुसार, संगरू राम किसान थे और करीब एक साल पहले उनकी पहली पत्नी का निधन हो गया था। संगरू की कोई संतान नहीं थी और वे अकेले खेती-बाड़ी कर जीवन यापन कर रहे थे। लंबे समय से वे दूसरी शादी की इच्छा जाहिर कर रहे थे। सोमवार को उन्होंने 35 वर्षीय मनभावती से पहले कोर्ट मैरिज की और फिर मंदिर में रीति-रिवाज के साथ शादी की। मनभावती की यह दूसरी शादी थी। उनके पहले पति से दो बेटियां और एक बेटा है।
मनभावती ने बताया कि संगरू ने शादी के बाद कहा था कि वह उनके बच्चों की जिम्मेदारी उठाएंगे। शादी के बाद दोनों रातभर बातचीत करते रहे, लेकिन सुबह अचानक संगरू की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कोई इसे दिल का दौरा मान रहा है तो कुछ लोग मौत को संदिग्ध बता रहे हैं। वहीं, संगरू राम के भतीजों ने अंतिम संस्कार रुकवाकर मामले की जांच की मांग की है।
फिलहाल पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि परिजनों के रुख को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि मामले की जांच और पोस्टमार्टम कराया जा सकता है।
