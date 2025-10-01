Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जौनपुर

Jaunpur News: 75 वर्षीय बुजुर्ग ने 35 वर्षीय युवती से की शादी, सुहागरात के दिन हुई मौत

कुछमुछ गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां 75 वर्षीय संगरू राम ने 35 वर्षीय मनभावती से शादी रचाई, लेकिन शादी के अगले ही दिन उनकी अचानक मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है।

less than 1 minute read

जौनपुर

image

Abhishek Singh

Oct 01, 2025

Jaunapur news

Jaunapur News, Pc: सोशल मीडिया

Jaunpur News: जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुछ गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां 75 वर्षीय संगरू राम ने 35 वर्षीय मनभावती से शादी रचाई, लेकिन शादी के अगले ही दिन उनकी अचानक मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है।

जानकारी के अनुसार, संगरू राम किसान थे और करीब एक साल पहले उनकी पहली पत्नी का निधन हो गया था। संगरू की कोई संतान नहीं थी और वे अकेले खेती-बाड़ी कर जीवन यापन कर रहे थे। लंबे समय से वे दूसरी शादी की इच्छा जाहिर कर रहे थे। सोमवार को उन्होंने 35 वर्षीय मनभावती से पहले कोर्ट मैरिज की और फिर मंदिर में रीति-रिवाज के साथ शादी की। मनभावती की यह दूसरी शादी थी। उनके पहले पति से दो बेटियां और एक बेटा है।

अचानक तबियत बिगड़ी और मौत

मनभावती ने बताया कि संगरू ने शादी के बाद कहा था कि वह उनके बच्चों की जिम्मेदारी उठाएंगे। शादी के बाद दोनों रातभर बातचीत करते रहे, लेकिन सुबह अचानक संगरू की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कोई इसे दिल का दौरा मान रहा है तो कुछ लोग मौत को संदिग्ध बता रहे हैं। वहीं, संगरू राम के भतीजों ने अंतिम संस्कार रुकवाकर मामले की जांच की मांग की है।

फिलहाल पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि परिजनों के रुख को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि मामले की जांच और पोस्टमार्टम कराया जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2025 10:36 am

Published on:

01 Oct 2025 10:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / Jaunpur News: 75 वर्षीय बुजुर्ग ने 35 वर्षीय युवती से की शादी, सुहागरात के दिन हुई मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जौनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एक तालाब ने बदल दी मीरा की जिंदगी… अब 25 एकड़ में कर रहीं ‘नीली क्रांति’, लाखों में है पैदावार

जौनपुर

अंडरग्राउंड पानी के टैंक में 102 जिंदा कछुए और 13 बोरे खोल से भरे मिले; 2 तस्कर गिरफ्तार

Uttar Pradesh News
जौनपुर

Jaunpur Accident: अयोध्या दर्शन कर वाराणसी जा रहे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं की बस ट्रेलर से टकराई,4 की मौत 9 घायल

Accident
जौनपुर

जौनपुर में डबल मर्डर, घर से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो भाइयों को गोलियों से भून डाला

Up news, jaupur
जौनपुर

कमाई 15 हजार… महीने का टर्नओवर 24 करोड़, 4.42 करोड़ का GST नोटिस, मजदूर का चकराया सिर

जौनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.