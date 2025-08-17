Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जौनपुर

Jaunpur News: एसपी की बड़ी कार्रवाई, अश्लील वीडियो वायरल होने के मामले में थानाध्यक्ष सस्पेंड, जांच शुरू

Jaunpur News: जन्माष्टमी पर्व पर जौनपुर जिले के एक थाने पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील डांस व गाने का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए है। जिससे हड़कंप मच गया।

जौनपुर

Mahendra Tiwari

Aug 17, 2025

Jaunpur news
अश्लील डांस और गाने का वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट से फोटो

Jaunpur News: जौनपुर जिले के बदलापुर थाना क्षेत्र में जन्माष्टमी पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अश्लील डांस और गाने का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई की है।

Jaunpur News: जौनपुर जिले के बदलापुर थाना क्षेत्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर अश्लील वीडियो वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। अल्लाह की पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

जौनपुर जिले के अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) आतिश कुमार सिंह ने बताया कि बदलापुर थाना में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान एक अश्लील गाने का वीडियो वायरल हुआ है। जबकि इस समारोह में शासन और मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्देशित किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कोई अश्लील गाना या नृत्य बजाया औऱ दिखाया ना जाए। इस आदेश के बावजूद थाना बादलपुर में इस तरह का प्रकरण संज्ञान में आया है। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। प्रभारी निरीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए उनके इस कृत्य से पुलिस विभाग की छबि धूमिल हुई है। इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। इस पूरे प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

बलरामपुर में तेंदुए का आतंकः एक महिला पर कर चुका हमला, दो गांवों में दहशत सर्च अभियान चला रही वन विभाग की टीम
बलरामपुर
Balrampur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2025 07:50 pm

Published on:

17 Aug 2025 07:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / Jaunpur News: एसपी की बड़ी कार्रवाई, अश्लील वीडियो वायरल होने के मामले में थानाध्यक्ष सस्पेंड, जांच शुरू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.