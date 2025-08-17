Jaunpur News: एसपी की बड़ी कार्रवाई, अश्लील वीडियो वायरल होने के मामले में थानाध्यक्ष सस्पेंड, जांच शुरू

जौनपुर जिले के अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) आतिश कुमार सिंह ने बताया कि बदलापुर थाना में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान एक अश्लील गाने का वीडियो वायरल हुआ है। जबकि इस समारोह में शासन और मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्देशित किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कोई अश्लील गाना या नृत्य बजाया औऱ दिखाया ना जाए। इस आदेश के बावजूद थाना बादलपुर में इस तरह का प्रकरण संज्ञान में आया है। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। प्रभारी निरीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए उनके इस कृत्य से पुलिस विभाग की छबि धूमिल हुई है। इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। इस पूरे प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।