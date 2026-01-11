ना झगड़ा, ना केस: पति ने खुद कराई पत्नी और प्रेमी की शादी, कचहरी व मंदिर बना गवाह

दरअसल 30 वर्षीय तन्जय प्रजापति मिर्जापुर के रहने वाले हैं। उनकी शादी साल 2022 में जौनपुर के जलालपुर की रहने वाली 25 वर्षीय पम्मी प्रजापति से हुई थी। साल 2023 में दोनों को एक बेटा भी हुआ। तन्जय मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। शादी के बाद पत्नी को साथ लेकर वहीं रहने लगा। तन्जय के अनुसार, करीब एक साल पहले पम्मी अपने पुराने दोस्त राजू से फोन पर बातचीत करने लगी। राजू पम्मी के पड़ोसी गांव का रहने वाला है। बातचीत धीरे-धीरे बढ़ती गई। एक जनवरी को पम्मी ने राजू को मुंबई बुलाया और पति के ऑफिस जाने के बाद वह उसके साथ चली गई।