ना झगड़ा, ना केस: पति ने खुद कराई पत्नी और प्रेमी की शादी, कचहरी व मंदिर बना गवाह

फोटो सोर्स वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट से
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। पति ने यह फैसला आपसी विवाद और बिगड़ते हालात को देखते हुए लिया। यह घटना जौनपुर कचहरी परिसर में हुई।
जौनपुर जिले के जलालपुर क्षेत्र में शुक्रवार को एक अनोखा और चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। यहां एक पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को कचहरी परिसर के मंदिर में बुलाकर, परिवार और वकीलों की मौजूदगी में दोनों की शादी करवा दी। शादी की सभी रस्में पूरी कराई गईं। पहले लिखापढ़ी हुई। फिर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को जयमाल डाला। इसके बाद मांग में सिंदूर भरा। अंत में पति ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जहां भी रहो, खुश रहो।
दरअसल 30 वर्षीय तन्जय प्रजापति मिर्जापुर के रहने वाले हैं। उनकी शादी साल 2022 में जौनपुर के जलालपुर की रहने वाली 25 वर्षीय पम्मी प्रजापति से हुई थी। साल 2023 में दोनों को एक बेटा भी हुआ। तन्जय मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। शादी के बाद पत्नी को साथ लेकर वहीं रहने लगा। तन्जय के अनुसार, करीब एक साल पहले पम्मी अपने पुराने दोस्त राजू से फोन पर बातचीत करने लगी। राजू पम्मी के पड़ोसी गांव का रहने वाला है। बातचीत धीरे-धीरे बढ़ती गई। एक जनवरी को पम्मी ने राजू को मुंबई बुलाया और पति के ऑफिस जाने के बाद वह उसके साथ चली गई।
इसके बाद पम्मी ने खुद पति को फोन कर बताया कि वह अब राजू के साथ ही रहना चाहती है। उससे शादी करेगी। तन्जय ने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रही। आखिरकार 9 जनवरी को तन्जय ने दोनों को जौनपुर कचहरी बुलाया और वहां उनकी शादी करा दी।
वहीं पम्मी का कहना है कि उसकी पहली शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। उसे पति की ओर से धोखा मिला। उसे बाद में पता चला कि पति किसी दूसरी महिला से बातचीत करता था। दूसरी ओर, तन्जय का कहना है कि उसने टकराव से बचने और बेटे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया। अब वह अपने बेटे के साथ अलग रहकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता है।
जौनपुर
उत्तर प्रदेश
