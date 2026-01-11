Jaunpur News: पत्नी के प्रेम संबंध से दहशत में आए पति ने प्रेमी से कराई शादी, बच्चे को ले गया अपने साथ



लिखित समझौते के तहत पति ने अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद लेने का निर्णय लिया है। इस दौरान वह पत्नी और उसके नए जीवनसाथी को आशीर्वाद देते भी नजर आया। मीडिया से बातचीत में पति ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में अनावश्यक विवाद से बेहतर है कि सभी की जिंदगी आगे बढ़े। वहीं महिला ने बताया कि उसकी शादी गलत जानकारी देकर कराई गई थी, जिससे वह खुश नहीं थी। उसने कहा कि वह अपने स्कूल के समय के परिचित से प्रेम करती है और उसी के साथ जीवन बिताना चाहती है।