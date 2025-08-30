एमपी में बड़ा हादसा, रेत से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुसा, 3 लोगों की मौत

MP News: मध्यप्रदेश के झाबुआ(Jhabua Accident) में शनिवार को रेत से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर मकान में घुस गया। हादसे में दंपति सहित 6 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। घटना कालीदेवी थानाक्षेत्र के ग्राम फत्तीपुरा की है। प्रशासनिक अमला मौके पर डटा है। शव को पोस्ट मार्टम के लिए रामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। ट्रक को निकालने की कवायद की जा रही है। कलेक्टर नेहा मीना ने एसडीएम भास्कर गाचले से पूरा फीड बैक लेने के साथ पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता के निर्देश दिए हैं।
दरअसल इन दिनों खनिज विभाग द्वारा अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में रेत माफियाओं ने अंदरुनी ग्रामीण रास्तों से अपने वाहन निकालना शुरू कर दिए हैं। शनिवार तड़के करीब साढ़े 4 बजे अवैध रेत से भरा ट्रक (जीजे 34 टी 9394) ग्राम फत्तीपुरा की तरफ से जा रहा था। इस दौरान चालक की लापरवाही से ट्रक अनियंत्रित होकर रोड के किनारे स्थित कच्चे मकान में जा घुसा। उस वक्त घर में देसिन पिता नूरा मेड़ा (25), उसकी पत्नी रमिला (27) और बेटी आरोही (6) मौजूद थी। ट्रक की चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक फरार हो गया।
दुर्घटना की जानकारी लगने पर कलेक्टर नेहा मीना ने तत्काल एसडीएम भास्कर गाचले और खनिज अधिकारी जुवानसिंह भिड़े को मौके पर भेजा। एसडीओपी रूपरेखा यादव भी गांव में पहुंच गई। उन्होंने शवों को पोस्ट मार्टम के लिए रवाना किया। हादसे के बाद ट्रक पलट गया था। उसे हटाने के लिए क्रेन बुलाई गई है।