बालाघाट

ऑनलाइन गेम की लत ने बनाया चोर, चाचा के घर से उड़ा लिया लाखों का माल

MP News: बालाघाट में ऑनलाइन गेमिंग की खतरनाक लत ने भतीजे को चोर बना दिया। पुलिस ने वारासिवनी में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 8 लाख के जेवर-नकदी बरामद किए।

बालाघाट

Akash Dewani

Aug 29, 2025

online game addiction youth stole gold balaghat mp news
online game addiction youth stole gold balaghat (फोटो-सोशल मीडिया)

online game addiction: बालाघाट में ऑनलाइन गेम फॉर्च्यून की लत से अपने ही घर में चोरी करने वाले युवक से पुलिस ने चोरी की चीज़ें बरामद किया। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया था। इस दौरान बताए गए स्थानों से जेवरात और नकदी बरामद की गई है।

थाने में की गई बड़ी चोरी की शिकायत

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 अगस्त को वार्ड 03 कायदी निवासी गजेन्द्र दमाहे ने वारासिवनी थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि 07 अगस्त को वे व्यास पंजाब राधास्वामी सत्संग में शामिल होने गए थे। 25 अगस्त को सुबह घर लौटने पर चोरी की घटना का पता चला। पड़ोसन सुनीता दमाहे ने बताया कि उसके घर से सोने का मंगलसूत्र, 10 मनी एवं सोने का झुमका, सोने का हार एवं चांदी की पायल, टॉप्स, अंगूठी, नथ, गले का लंबा हार, चांदी की पायल एवं कर्धन सहित नकदी चोरी कर लिए गए हैं। इस प्रकार कुल मशरुका करीब आठ लाख कीमती चोरी होना पाया गया था। (MP News)

भतीजे पर हुआ संदेह, कमरे की तलाशी में बरामद हुआ माल

घटना की जांच के दौरान फरियादी के भतीजे सिद्धांत दमाहे पर संदेह होने पर उसके कमरे की तलाशी ली गई। आभूषण गिरवी रखने की रसीदें बरामद हुई। रसीदों के आधार पर जब सिद्धांत से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसे फॉर्च्यून पीपी 2 (Fortune PP 2) काम ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई थी। गेम में पैसा हारने के बाद दोबारा खेलने के लिए पैसों की जरूरत पड़ने पर उसने अपने ही घर और पड़ोसियों की अलमारियों का ताला खोलकर सोने चांदी के आभूषण एवं नकदी चोरी की और उन्हें गिरवी रख दिया। आरोपी सिद्धांत दमाहे के बयान के आधार पर पुलिस टीम ने चोरी गया मशरुका बरामद किया। (MP News)

यह आभूषण किए गए जब्त

बरामद सामान में चांदी की 01 कर्धन, 02 जोड़ी पायल, सोने के 02 जोड़ी झुमके, 01 जोड़ी कान के झाले, 01 नग अंगूठी, मंगलसूत्र का लॉकेट दो कुन्दे वाला, मंगलसूत्र के बड़े पाइप मनी 08 नग, छोटे खुले मनी 30 नग, 02 नग हार, 01 नग नथ, 01 नग नथ की चैन, 01 जोड़ी डोरलाव, 05 जोड़ी वर्टिकल मनी, 02 नग मंगलसूत्र, छोटे मंगलसूत्र में 10 जोड़ी सोने के मनी एवं बड़े मंगलसूत्र में 05 जोड़ी सोने के बड़े मनी, नकदी 61 हजार तथा 02 मोबाइल फोन शामिल हैं। आरोपी पर धारा 305 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

29 Aug 2025 03:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / ऑनलाइन गेम की लत ने बनाया चोर, चाचा के घर से उड़ा लिया लाखों का माल

