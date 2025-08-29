ऑनलाइन गेम की लत ने बनाया चोर, चाचा के घर से उड़ा लिया लाखों का माल

घटना की जांच के दौरान फरियादी के भतीजे सिद्धांत दमाहे पर संदेह होने पर उसके कमरे की तलाशी ली गई। आभूषण गिरवी रखने की रसीदें बरामद हुई। रसीदों के आधार पर जब सिद्धांत से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसे फॉर्च्यून पीपी 2 (Fortune PP 2) काम ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई थी। गेम में पैसा हारने के बाद दोबारा खेलने के लिए पैसों की जरूरत पड़ने पर उसने अपने ही घर और पड़ोसियों की अलमारियों का ताला खोलकर सोने चांदी के आभूषण एवं नकदी चोरी की और उन्हें गिरवी रख दिया। आरोपी सिद्धांत दमाहे के बयान के आधार पर पुलिस टीम ने चोरी गया मशरुका बरामद किया। (MP News)