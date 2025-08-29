हाथों में ‘कटोरा’ लेकर बैठे कांग्रेस नेता, कलेक्टर के आते ही मांगी भीख!

संयुक्त कलेक्टर राजपूत से गुहार लगाई कि वह फसल बीमा क्लेम राशि (Fasal Bima Claim Amount), डीएपी खाद और ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण (OBC reservation) के लिए सरकार से भीख मांग रहे हैं, उनकी यह तीन मांग भीख में दी जाएं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती ने ज्ञापन का वाचन करते हुए बताया कि 3 मार्च 2019 को राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था, जब एक छात्रा द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई तो उच्च न्यायालय ने केवल सीमित अंतरिम आदेश दिया।