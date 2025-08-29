Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बुरहानपुर

मन्नत पूरी होने पर छोड़ना होगा नाग-नागिन! नदी, कटीले पेड़ और कीचड़ पार कर मिलेगा मंदिर

MP News: बुरहानपुर के उखड़गांव नागदेव मंदिर में ऋषि पंचमी पर हजारों भक्त पहुंचे। परंपरा अनुसार मन्नत पूरी होने पर यहां नाग-नागिन छोड़े जाते हैं और चांदी के छत्र चढ़ाए जाते हैं।

बुरहानपुर

Akash Dewani

Aug 29, 2025

unique nagdev temple ukhadgaon burhanpur rishi panchami mp news
unique nagdev temple ukhadgaon burhanpur rishi panchami (Patrika.com)

MP News: बुरहानपुर शहर में उखड़गांव नागदेव मंदिर (Nagdev Temple) पर साल में एक दिन यहां भक्तों की भीड़ नजर आती है। यहां पर प्राचीन परंपरा है, जो समाजजन आज भी निर्वाह कर रहे है। ऋषि पंचमी पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते है।

मन्नत पूरी होने पर छोड़े जाते है नाग-नागिन

इस मंदिर में मन्नत पूरी होने पर नाग-नागिन का जोड़ा छोड़ा जाता है, कुछ यहां चांदी के छत्र चढ़ाते हैं। बड़ी बात ये है कि यहां पहुंचना आसान नहीं है। दुर्गम और कीचड़ भरे रास्ते से भक्त निकलते हैं। एक ही दिन में यहां 10 हजार के करीब श्रद्धालु पहुंचे।मंदिर से जुड़े अनिल चौधरी ने बताया कि ऐसी मान्यता है जो मन्नत मांगी जाती है, वह पूरी होने पर भक्त यहां पहुंचते है। श्रद्धालु नाग-नागिन का जोड़ा छोड़ते हैं। मकान बनाने की मन्नत पर चांदी का छत्र चढ़ाते हैं। कोई चांदी का झूला भी चढ़ाता है।

ये भी पढ़ें

कलेक्टर को कोर्ट का नोटिस, कहा- काम नहीं हुआ तो नीलाम होगी कलेक्ट्रेट की जमीन
बड़वानी
court notice barwani collector Indira Sagar project compensation mp news

नारियल चढ़ाकर मांगी जाती है मन्नत

श्रद्धालु मिट्टी से बने विशाल नागदेव पिंड के सामने नारियल चढ़ाकर मन्नत मानते है। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वे वापस आकर सांप का जोड़ा छोड़ते है। मंदिर की सेवा भावसार समाज देखता है। सुबह से ही निराहार व्रत रखकर लाल चोला धारण किए पुजारी कैलाश भागवत और अरुण सूर्यवंशी ने सामूहिक प्रार्थना व महाआरती की। श्रद्धालुओं का कहना है कि महाआरती के समय वातावरण इतना आध्यात्मिक हो जाता है कि नागदेव स्वयं विशाल पिंड पर प्रकट होते है।

नदी, कटीले पेड़ और कीचड़ भरी सड़क पार कर मिलेगा मंदिर

मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को उतावली नदी पार करनी पड़ती है। बारिश के मौसम में उतावली नदी का बहाव तेज हो जाता है। इसलिए प्रशासन हर साल सुरक्षा के खास इंतजाम करता है। लेकिन भक्त कीचड़ भरे रास्ते को पार कर यहां पहुंचते है। खास बात यह है कि यहां पर कभी भी किसी भक्त को सर्पदंश जैसी घटना नहीं हुई।

देशभर से पहुंचे श्रद्धालु

इस बार हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, नागपुर, भोपाल, इंदौर, औरंगाबाद, अमरावती, खंडवा, नेपानगर, रावेर, भुसावल, जलगांव सहित देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर अब सकल पंच गुजराती मोड़ समाज और भवसार समाज के परिवारों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है।

ये भी पढ़ें

Big News: MP में रात के समय ‘रहस्यमयी ड्रोन’ की हलचल, दहशत में आए ग्रामीण, देखें वीडियो
भिंड
Mysterious drone movement in bhind create panic mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2025 01:39 pm

Published on:

29 Aug 2025 01:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / मन्नत पूरी होने पर छोड़ना होगा नाग-नागिन! नदी, कटीले पेड़ और कीचड़ पार कर मिलेगा मंदिर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.