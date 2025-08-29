मन्नत पूरी होने पर छोड़ना होगा नाग-नागिन! नदी, कटीले पेड़ और कीचड़ पार कर मिलेगा मंदिर

इस मंदिर में मन्नत पूरी होने पर नाग-नागिन का जोड़ा छोड़ा जाता है, कुछ यहां चांदी के छत्र चढ़ाते हैं। बड़ी बात ये है कि यहां पहुंचना आसान नहीं है। दुर्गम और कीचड़ भरे रास्ते से भक्त निकलते हैं। एक ही दिन में यहां 10 हजार के करीब श्रद्धालु पहुंचे।मंदिर से जुड़े अनिल चौधरी ने बताया कि ऐसी मान्यता है जो मन्नत मांगी जाती है, वह पूरी होने पर भक्त यहां पहुंचते है। श्रद्धालु नाग-नागिन का जोड़ा छोड़ते हैं। मकान बनाने की मन्नत पर चांदी का छत्र चढ़ाते हैं। कोई चांदी का झूला भी चढ़ाता है।