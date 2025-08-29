Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिंड

Big News: MP में रात के समय ‘रहस्यमयी ड्रोन’ की हलचल, दहशत में आए ग्रामीण, देखें वीडियो

MP News: मध्य प्रदेश भिण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 15 दिनों से रात में रहस्यमयी ड्रोन उड़ते देखे जा रहे हैं। आसपास के गांवों में लोग दहशत में हैं और खेतों तक जाना बंद कर दिया है।

भिंड

Akash Dewani

Aug 29, 2025

Mysterious drone movement in bhind create panic mp news
Mysterious drone movement in bhind create panic mp news

Mysterious drone movement: भिंड शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय ड्रोन उड़ने से ग्रामीण दहशत में है। करीब 15 दिन से यह ड्रोन में रात के समय गांवों के ऊपर मंडरा रहे हैं। ऊंचाई अधिक होने से उनकी तस्वीरे साफ नहीं आ पा रही है। लेकिन ग्रामीण परेशान है।

मई में भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध एवं विश्व के अन्य देशों में चल रहे ड्रोन वॉर (Drone war) को लेकर ग्रामीण भी जागरूक है। ऐसे में रात के समय आसमान में जब ड्रोन दिखाई देते हैं तो उनके मन में भी दहशत बैठ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अलग अलग समय पर यह ड्रोन उड़ते दिखाई दे रहे है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस तक यह सूचनाएं भिजवाई गई है, लेकिन अभी तक कुछ खास नहीं हुआ है। (MP News)

ये भी पढ़ें

आने वाले 3 दिन तांडव करेगी बारिश, 13 जिलों में ‘भारी झमाझम’ की चेतावनी
भोपाल
heavy rain alert 3 days rainfall warning weather update monsoon

ड्रोन के डर से खेत नहीं जा पा रहे ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि दिन के समय ड्रोन उड़ें तो समझ में आता है, लेकिन रात के समय गांवों के ऊपर ड्रोन मंडराने से लोग रात के समय सो नहीं पा रहे हैं। ड्रोन शहर में दिखाई दे देख नहीं पा रहे है या लोग वहां रात को उसे देख नहीं पा रहे है। लेकिन रेलवे लाइन के दूसरी ओर बसे गांवों में रात के समय ड्रोन उड़ते हैं तो लोग जागते रहते है।

किसानों का कहना है कि पहले ड्रोन दीदी एवं ड्रोन से खाद छिड़काव सहित अन्य कार्यों के बारे में सुना था, पहले सोचा यह ऐसी ही कोई ट्रायल है, लेकिन बाद में देखा कि यह रोज रात में ही उड़ रहे है। आसपास के गांवों में पता करने का प्रयास किया कि किसी किसान के पास ड्रोन हो तो, लेकिन ऐसी सूचना कहीं से नहीं मिली, जिससे किसानों और ग्रामीणों में दहशत है। (MP News)

15 दिन से अधिक समय से परेशानी

ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय आसमान में ड्रोन उड़ने की समस्या 15 दिन से अधिक समय है। पहले तो लोगों की कुछ समय में नहीं आया। लेकिन उनका आकार छोटा देखकर और एक ही जगह पर देर तक स्थिर रहने से लोगों ने देखा कि यह ड्रोन है। भले ही वे मोबाइल कैमरे में साफ कैद नहीं हो पा रहे है, दिखाई दे रहे हैं।

रात को खेतों पर नहीं जाते लोग

ड्रोन उड़ने की चर्चाएं सामने आने के बाद ग्रामीण अब रात के समय खेतों पर नहीं जा रहे हैं। जो भी काम होता है शाम तक पूरा करके घरों में आ जाते हैं। छतों पर भी सोने से बचने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अक्सर हर दूसरे-तीसरे दिन ड्रोन किसी न किसी गांव के ऊपर उड़ता दिखाई दे जाता है। हालांकि कुछ ग्रामीणों का तर्क है कि यह ड्रोन सेना अभ्यास ड्रॉन हो सकते हैं। लेकिन ग्रामीण इसे मानने को तैयार नहीं हैं। (Mysterious drone movement)

12 से अधिक गांव के लोग दहशत में

ड्रोन उड़ने की खबरों के बाद कई गांव के लोग रात को जाग रहे हैं। देहात थाना क्षेत्र के ग्राम धराई चौकी, भुजपुरा, बीसलपुरा. भटमासपुरा एवं दबोहा तक ड्रोन उड़ते देखे जा रहे हैं। ग्राम धरई के लक्ष्मी सिंह यादव का कहना है कि इन दिनों ड्रोन का उपयोग युद्धों में हो रहा है, रोज खबरें आती रहती हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। अजय यादव ने बताया कि ड्रोन ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे मोबाइल कैमरा से वीडियो बनाने में साफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन तारे जैसी लाइट चमकती दिख रही है। (Mysterious drone movement)

एसपी ने दिया जांच का आश्वासन

भिंड एसपी डॉ. असित यादव ने कहा कि हमारे पास भी रात के समय ड्रोन उडने की एक-दो जगह से सूचनाएं आई थी। हम रात के समय टीम भेजकर जांच करवाएंगे की क्या मामला है। ग्रामीणों को डरने की जरूरत नहीं है। हम जल्द ही पता लगा लेंगे।

ये भी पढ़ें

पक्षियों पर भी पड़ रही महंगाई की मार, कैसे? यहां जानिए….
धार
birds facing food crisis due to inflation badnawar birdhouse mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2025 12:01 pm

Published on:

29 Aug 2025 11:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / Big News: MP में रात के समय ‘रहस्यमयी ड्रोन’ की हलचल, दहशत में आए ग्रामीण, देखें वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.