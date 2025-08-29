Big News: MP में रात के समय ‘रहस्यमयी ड्रोन’ की हलचल, दहशत में आए ग्रामीण, देखें वीडियो

Mysterious drone movement: भिंड शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय ड्रोन उड़ने से ग्रामीण दहशत में है। करीब 15 दिन से यह ड्रोन में रात के समय गांवों के ऊपर मंडरा रहे हैं। ऊंचाई अधिक होने से उनकी तस्वीरे साफ नहीं आ पा रही है। लेकिन ग्रामीण परेशान है।
मई में भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध एवं विश्व के अन्य देशों में चल रहे ड्रोन वॉर (Drone war) को लेकर ग्रामीण भी जागरूक है। ऐसे में रात के समय आसमान में जब ड्रोन दिखाई देते हैं तो उनके मन में भी दहशत बैठ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अलग अलग समय पर यह ड्रोन उड़ते दिखाई दे रहे है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस तक यह सूचनाएं भिजवाई गई है, लेकिन अभी तक कुछ खास नहीं हुआ है। (MP News)
ग्रामीणों का कहना है कि दिन के समय ड्रोन उड़ें तो समझ में आता है, लेकिन रात के समय गांवों के ऊपर ड्रोन मंडराने से लोग रात के समय सो नहीं पा रहे हैं। ड्रोन शहर में दिखाई दे देख नहीं पा रहे है या लोग वहां रात को उसे देख नहीं पा रहे है। लेकिन रेलवे लाइन के दूसरी ओर बसे गांवों में रात के समय ड्रोन उड़ते हैं तो लोग जागते रहते है।
किसानों का कहना है कि पहले ड्रोन दीदी एवं ड्रोन से खाद छिड़काव सहित अन्य कार्यों के बारे में सुना था, पहले सोचा यह ऐसी ही कोई ट्रायल है, लेकिन बाद में देखा कि यह रोज रात में ही उड़ रहे है। आसपास के गांवों में पता करने का प्रयास किया कि किसी किसान के पास ड्रोन हो तो, लेकिन ऐसी सूचना कहीं से नहीं मिली, जिससे किसानों और ग्रामीणों में दहशत है। (MP News)
ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय आसमान में ड्रोन उड़ने की समस्या 15 दिन से अधिक समय है। पहले तो लोगों की कुछ समय में नहीं आया। लेकिन उनका आकार छोटा देखकर और एक ही जगह पर देर तक स्थिर रहने से लोगों ने देखा कि यह ड्रोन है। भले ही वे मोबाइल कैमरे में साफ कैद नहीं हो पा रहे है, दिखाई दे रहे हैं।
ड्रोन उड़ने की चर्चाएं सामने आने के बाद ग्रामीण अब रात के समय खेतों पर नहीं जा रहे हैं। जो भी काम होता है शाम तक पूरा करके घरों में आ जाते हैं। छतों पर भी सोने से बचने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अक्सर हर दूसरे-तीसरे दिन ड्रोन किसी न किसी गांव के ऊपर उड़ता दिखाई दे जाता है। हालांकि कुछ ग्रामीणों का तर्क है कि यह ड्रोन सेना अभ्यास ड्रॉन हो सकते हैं। लेकिन ग्रामीण इसे मानने को तैयार नहीं हैं। (Mysterious drone movement)
ड्रोन उड़ने की खबरों के बाद कई गांव के लोग रात को जाग रहे हैं। देहात थाना क्षेत्र के ग्राम धराई चौकी, भुजपुरा, बीसलपुरा. भटमासपुरा एवं दबोहा तक ड्रोन उड़ते देखे जा रहे हैं। ग्राम धरई के लक्ष्मी सिंह यादव का कहना है कि इन दिनों ड्रोन का उपयोग युद्धों में हो रहा है, रोज खबरें आती रहती हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। अजय यादव ने बताया कि ड्रोन ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे मोबाइल कैमरा से वीडियो बनाने में साफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन तारे जैसी लाइट चमकती दिख रही है। (Mysterious drone movement)
भिंड एसपी डॉ. असित यादव ने कहा कि हमारे पास भी रात के समय ड्रोन उडने की एक-दो जगह से सूचनाएं आई थी। हम रात के समय टीम भेजकर जांच करवाएंगे की क्या मामला है। ग्रामीणों को डरने की जरूरत नहीं है। हम जल्द ही पता लगा लेंगे।