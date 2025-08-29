Big News: MP में रात के समय ‘रहस्यमयी ड्रोन’ की हलचल, दहशत में आए ग्रामीण, देखें वीडियो

ड्रोन उड़ने की खबरों के बाद कई गांव के लोग रात को जाग रहे हैं। देहात थाना क्षेत्र के ग्राम धराई चौकी, भुजपुरा, बीसलपुरा. भटमासपुरा एवं दबोहा तक ड्रोन उड़ते देखे जा रहे हैं। ग्राम धरई के लक्ष्मी सिंह यादव का कहना है कि इन दिनों ड्रोन का उपयोग युद्धों में हो रहा है, रोज खबरें आती रहती हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। अजय यादव ने बताया कि ड्रोन ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे मोबाइल कैमरा से वीडियो बनाने में साफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन तारे जैसी लाइट चमकती दिख रही है। (Mysterious drone movement)