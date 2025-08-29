पक्षियों पर भी पड़ रही महंगाई की मार, कैसे? यहां जानिए….

कई विलुप्त प्रजाति के पक्षी भी यहां दिखने लगे हैं। तोते, कई तरह की चिड़िया, कोयल इसके अलावा और भी कई प्रजाति के पक्षी को देखा जा सकता है। लेकिन अब इनका पेट भरने में परेशानी हो रही है। इस कारण यह पक्षी अपना दूसरा स्थान खोजने में लगे हैं। वहीं पक्षी प्रेमी संगठन इस प्रयास में लगे हैं कि जैसे तैसे दान दाता सहयोग करते रहे और पक्षियों का भी जीवन चलता रहे और पेट भरता रहे। इसी जुगाड़ में पक्षी प्रेमी यशपाल सिंह सिसोदिया ने कई परिवार से सहयोग मांगा है। कुछ दे भी रहे है। इसमें नवकार ग्रुप, राहुल जायसवाल प्रमुख हैं जिनके भरोसे पक्षी घर चल रहा है।