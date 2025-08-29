पक्षियों पर भी पड़ रही महंगाई की मार, कैसे? यहां जानिए….

MP News: धार जिले के बदनावर में 10 लाख रुपए की लागत से करीब 7 मंजिला मीनार नुमा पक्षीघर यहां 2021 से बना है। मध्यप्रदेश का यह दूसरा पक्षीघर (Badnawar Birdhouse) है जिसे गुजरात के कारीगरों ने तैयार किया। 4 वर्षों से निरंतर यहां पर कई तरह के पक्षी आ रहे है व अपना घर बना रहे है। लेकिन इस वर्ष बरसात के समय पक्षियों के खाने पीने की बड़ी समस्या सामने आ रही है। मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल बाजार में बहुत महंगे (inflation) हो गए है व वर्तमान परिस्थितियों में कई दानदाताओं ने अपने हाथ खींच लिए है।
पक्षी प्रेमी संगठन के मुखिया यशपाल सिंह सिसौदिया ने बताया 4 वर्षों से पक्षी घर में पक्षियों के लिए खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था थी जो आज तक चल रही थी लेकिन बाजार में पक्षियों का दाना बहुत महंगा हो गया और पक्षियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। नित नए पक्षी यहां दूर दूर से आ रहे है क्योंकि उनको यहां अनुकूल माहौल मिल रहा है और यहां आकर वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे है। लेकिन दानदाता घट रहे है। ऐसे में पक्षियों के भरण पोषण में परेशानी हो रही है।
कई विलुप्त प्रजाति के पक्षी भी यहां दिखने लगे हैं। तोते, कई तरह की चिड़िया, कोयल इसके अलावा और भी कई प्रजाति के पक्षी को देखा जा सकता है। लेकिन अब इनका पेट भरने में परेशानी हो रही है। इस कारण यह पक्षी अपना दूसरा स्थान खोजने में लगे हैं। वहीं पक्षी प्रेमी संगठन इस प्रयास में लगे हैं कि जैसे तैसे दान दाता सहयोग करते रहे और पक्षियों का भी जीवन चलता रहे और पेट भरता रहे। इसी जुगाड़ में पक्षी प्रेमी यशपाल सिंह सिसोदिया ने कई परिवार से सहयोग मांगा है। कुछ दे भी रहे है। इसमें नवकार ग्रुप, राहुल जायसवाल प्रमुख हैं जिनके भरोसे पक्षी घर चल रहा है।