आने वाले 3 दिन तांडव करेगी बारिश, 13 जिलों में ‘भारी झमाझम’ की चेतावनी

मौसम विज्ञानी वीएस यादव ने बताया कि मानसून ट्रफ (monsoon trough) शिवपुरी, दमोह होते हुए जा रही है। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में एक निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है। इससे मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, महाराष्ट्र, छग से लगे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। जबकि भोपाल में हल्की से मध्यम बारिश का दौर रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि, एमपी में बारिश के दो स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है जिसके कारण अगले 3 दिनों ऐसे ही तेज बारिश की संभावना बनी हुई है।