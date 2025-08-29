Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

आने वाले 3 दिन तांडव करेगी बारिश, 13 जिलों में ‘भारी झमाझम’ की चेतावनी

Weather Update: मौसम विभाग ने 13 जिलों में भारी झमाझम का अलर्ट जारी किया है। कई जगह पानी भरने और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका।

भोपाल

Akash Dewani

Aug 29, 2025

heavy rain alert 3 days rainfall warning weather update monsoon
heavy rain alert 3 days rainfall warning weather update monsoon (Patrika.com)

Weather Update: राजधानी में गुरुवार को दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। दोपहर में ही काले घने बादल छा गए। शाम जैसा अंधेरा हुआ वैसे ही तेज गडगड़ाहट हुई और करीब पौने घंटे बहुत तेज बारिश हुई। ऐसा लगा मानो कोई पानी उड़ेल रहा है। सड़कें लबालब हो गयीं। जगह-जगह लगे गणपति पंडालो में पानी भर गया। दोपहर बाद बारिश से तापमान में तेजी से गिरावट आई। 2.30 बजे अधिकतम तापमान 30 डिग्री था, जबकि शाम 5.30 बजे 26 डिग्री पर पहुंच गया। तापमान 30.4 और न्यूनतम 24.8 डिग्री दर्ज किया गया। (heavy rain alert)

दक्षिणी हिस्से में अच्छी बारिश

मौसम विज्ञानी वीएस यादव ने बताया कि मानसून ट्रफ (monsoon trough) शिवपुरी, दमोह होते हुए जा रही है। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में एक निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है। इससे मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, महाराष्ट्र, छग से लगे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। जबकि भोपाल में हल्की से मध्यम बारिश का दौर रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि, एमपी में बारिश के दो स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है जिसके कारण अगले 3 दिनों ऐसे ही तेज बारिश की संभावना बनी हुई है।

इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने शुक्रवार को बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि यहां 2.5 इंच से 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। हालांकि, इन जिलों के अलावा प्रदेश के बाकि जिलों में भी गरज -चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। (heavy rain alert)

