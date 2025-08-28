रेलवे की ब्लास्टिंग से मचा हड़कंप! अचानक घरों में बरसे पत्थर, दहल उठे लोग

Bhopal Ramganj Mandi rail line:राजगढ़ के शहरी क्षेत्र के नजदीक से गुजर रही भोपाल-रामगंजमंडी लाइन के काम के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। यह रेल लाइन के लिए की जा रही ब्लॉस्टिंग से रहवासी दहशत में है। आए दिन बिना किसी सूचना और प्लॉर्निंग के होने वाली ब्लॉस्टिंग खतरा बनीं हुई है। (MP News)
बुधवार को अवकाश और बाजार वाले दिन भी यही स्थिति बनीं। यहां बिना सूचना, साइरन बजाए और पुलिस को आगाह किए ही ब्लॉस्टिंग कर दी, जिससे उछलकर गिरे पत्थरों से हेडगेवार कॉलोनी के लोग डर गए। वहां खड़े वाहनों पर पत्थर गिरने से उनके कांच टूट गए और छतों पर बड़े-बड़े पत्थर गिरे, जिससे लोग दहशत में आए गए और संबधित निर्माण एजेंसी, ठेकेदार के विरोध में आ गए। उन्होंने मौके पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया।
इससे पहले भी ब्लॉस्टिंग के कारण पूरा हेडगेवार कॉलोनी और राजगढ़ का एकहिस्सा थर्रा गया था। नियमानुसार जब भी खुदाई के लिए ब्लॉस्टिंग किया जाता है तो साइरन बजाकर सूचित किया जाता है, पुलिस को आगाह किया जाता है ताकि पाटन रोड सहित आसपास के प्रमुख मार्गों पर आवाजाही रोक दी जाए, लेकिन बुधवार को हुई ब्लॉस्टिंग की किसी को जानकारी नहीं थी। अचानक पत्थर गिरते देख वे डर गए और घरो के अंदर घुस गए लेकिन बाहर खड़ी करीब तीन गाडियों, कार पर पत्थर गिरने से कांच टूट गए।
हेडगेवार कॉलोनी और आसपास के अन्य रहवासी ब्लॉस्टिंग स्थल पर पहुंचे और रेलवे अधिकारियों के सामने हंगामा करने लगे। उन्होंने कहा कि जब रेलवे अधिकारियों ने मना किया था तो आखिरकार ठेकेदार ने काम क्यों किया? ऐसी क्या जल्दी ब्लॉस्ट करने की थी। वहां से उछलकर गिरने वाला पत्थर किसी के सिर पर लग जाता तो मौके पर ही उनकी जान चली जाती। इस पर संबंधित ठेकेदार माफी मांगने लगा।
हेडगेवार कॉलोनी और आसपास के अन्य रहवासियों ने संबंधित रेलवे अधिकारियों के समक्ष अपनी परेशानी रखी। उन्होंने कहा कि हमने संबंधित ठेकेदार से बोल रखा है कि तीव्र ब्लॉस्ट न करें। इससे घरों में कंपन होने लगता पत्थर उछलकर छतों तक आ जाते है जिससे हमेश डर बना रहता है। इस पर फिर से रेलवे अधिकारियों, इंजीनियर्स ने आश्वस्त किया है कि अब ऐसी स्थिति नहीं बनने दी जाएगी।
कोटा मंडल पश्चिम मध्य रेल के साइट इंजीनियर बसंत कुमार चौधरी ने बताया कि हमने बुधवार हाट वाले दिन और छुट्टी वाले दिन विशेषकर मना कर रखा है कि ब्लॉस्टिंग न करें। साथ ही कभी भी ब्लॉस्टिंग करने से पूर्व सूचना देने के लिए भी कहा है। यह ठेकेदार की लापरवाही है, हमने संबंधित से बात की है। रहवासियों का जो नुकसान हुआ है भरपाई ठेकेदार को करना होगी। (MP News)