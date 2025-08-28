रेलवे की ब्लास्टिंग से मचा हड़कंप! अचानक घरों में बरसे पत्थर, दहल उठे लोग

इससे पहले भी ब्लॉस्टिंग के कारण पूरा हेडगेवार कॉलोनी और राजगढ़ का एकहिस्सा थर्रा गया था। नियमानुसार जब भी खुदाई के लिए ब्लॉस्टिंग किया जाता है तो साइरन बजाकर सूचित किया जाता है, पुलिस को आगाह किया जाता है ताकि पाटन रोड सहित आसपास के प्रमुख मार्गों पर आवाजाही रोक दी जाए, लेकिन बुधवार को हुई ब्लॉस्टिंग की किसी को जानकारी नहीं थी। अचानक पत्थर गिरते देख वे डर गए और घरो के अंदर घुस गए लेकिन बाहर खड़ी करीब तीन गाडियों, कार पर पत्थर गिरने से कांच टूट गए।