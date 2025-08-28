Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजगढ़

रेलवे की ब्लास्टिंग से मचा हड़कंप! अचानक घरों में बरसे पत्थर, दहल उठे लोग

MP News- भोपाल-रामगंजमंडी रेल लाइन निर्माण कार्य में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। बिना सूचना और सुरक्षा नियमों के ब्लॉस्टिंग की गई, जिससे वाहनों के शीशे टूटे, घरों पर पत्थर गिरे और लोग दहशत में आ गए।

राजगढ़

Akash Dewani

Aug 28, 2025

Bhopal Ramganj Mandi rail line blasting bolders fall in houses mp news
Bhopal Ramganj Mandi rail line blasting bolders fall in houses (Patrika.com)

Bhopal Ramganj Mandi rail line:राजगढ़ के शहरी क्षेत्र के नजदीक से गुजर रही भोपाल-रामगंजमंडी लाइन के काम के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। यह रेल लाइन के लिए की जा रही ब्लॉस्टिंग से रहवासी दहशत में है। आए दिन बिना किसी सूचना और प्लॉर्निंग के होने वाली ब्लॉस्टिंग खतरा बनीं हुई है। (MP News)

छुट्टी और बाजार वाले बिना सूचना कर दिया ब्लास्ट

बुधवार को अवकाश और बाजार वाले दिन भी यही स्थिति बनीं। यहां बिना सूचना, साइरन बजाए और पुलिस को आगाह किए ही ब्लॉस्टिंग कर दी, जिससे उछलकर गिरे पत्थरों से हेडगेवार कॉलोनी के लोग डर गए। वहां खड़े वाहनों पर पत्थर गिरने से उनके कांच टूट गए और छतों पर बड़े-बड़े पत्थर गिरे, जिससे लोग दहशत में आए गए और संबधित निर्माण एजेंसी, ठेकेदार के विरोध में आ गए। उन्होंने मौके पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया।

ये भी पढ़ें

प्रशासन नहीं, बप्पा को सौंपी समस्याओं की अर्जी! पत्रिका की खबर बनी माध्यम
अशोकनगर
ashoknagar city problems petition to lord ganesh chaturthi 2025 patrika mp news

ब्लास्टिंग से थर्राया आसपास की कॉलोनियों का हिस्सा

इससे पहले भी ब्लॉस्टिंग के कारण पूरा हेडगेवार कॉलोनी और राजगढ़ का एकहिस्सा थर्रा गया था। नियमानुसार जब भी खुदाई के लिए ब्लॉस्टिंग किया जाता है तो साइरन बजाकर सूचित किया जाता है, पुलिस को आगाह किया जाता है ताकि पाटन रोड सहित आसपास के प्रमुख मार्गों पर आवाजाही रोक दी जाए, लेकिन बुधवार को हुई ब्लॉस्टिंग की किसी को जानकारी नहीं थी। अचानक पत्थर गिरते देख वे डर गए और घरो के अंदर घुस गए लेकिन बाहर खड़ी करीब तीन गाडियों, कार पर पत्थर गिरने से कांच टूट गए।

ठेकेदार मांगता रहा माफी, बोला- गलती हो गई

हेडगेवार कॉलोनी और आसपास के अन्य रहवासी ब्लॉस्टिंग स्थल पर पहुंचे और रेलवे अधिकारियों के सामने हंगामा करने लगे। उन्होंने कहा कि जब रेलवे अधिकारियों ने मना किया था तो आखिरकार ठेकेदार ने काम क्यों किया? ऐसी क्या जल्दी ब्लॉस्ट करने की थी। वहां से उछलकर गिरने वाला पत्थर किसी के सिर पर लग जाता तो मौके पर ही उनकी जान चली जाती। इस पर संबंधित ठेकेदार माफी मांगने लगा।

रहवासी बोले- तीव्र ब्लॉस्ट के लिए कर रखा है मना

हेडगेवार कॉलोनी और आसपास के अन्य रहवासियों ने संबंधित रेलवे अधिकारियों के समक्ष अपनी परेशानी रखी। उन्होंने कहा कि हमने संबंधित ठेकेदार से बोल रखा है कि तीव्र ब्लॉस्ट न करें। इससे घरों में कंपन होने लगता पत्थर उछलकर छतों तक आ जाते है जिससे हमेश डर बना रहता है। इस पर फिर से रेलवे अधिकारियों, इंजीनियर्स ने आश्वस्त किया है कि अब ऐसी स्थिति नहीं बनने दी जाएगी।

ठेकेदार की लापरवाही, हमने मना किया था- साइट इंजीनियर

कोटा मंडल पश्चिम मध्य रेल के साइट इंजीनियर बसंत कुमार चौधरी ने बताया कि हमने बुधवार हाट वाले दिन और छुट्टी वाले दिन विशेषकर मना कर रखा है कि ब्लॉस्टिंग न करें। साथ ही कभी भी ब्लॉस्टिंग करने से पूर्व सूचना देने के लिए भी कहा है। यह ठेकेदार की लापरवाही है, हमने संबंधित से बात की है। रहवासियों का जो नुकसान हुआ है भरपाई ठेकेदार को करना होगी। (MP News)

ये भी पढ़ें

MPPSC: परीक्षा के लिए अब 2026 तक करना होगा इंतजार, अटकी भर्तियों से परेशान अभ्यर्थी
इंदौर
mppsc exam update recruitment interview delay mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2025 12:13 pm

Published on:

28 Aug 2025 11:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / रेलवे की ब्लास्टिंग से मचा हड़कंप! अचानक घरों में बरसे पत्थर, दहल उठे लोग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.