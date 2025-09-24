Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

‘बंद हो गए 1-2 रुपए के सिक्के, सीधे 5 रुपए करने पड़ रहे खर्च…’, जानें क्या बोले SBI के मैनेजर

Shopkeepers Not Accepting Coin: यदि कोई दुकानदार एक-दो रुपए के सिक्कों को लेने से मना करता है तो उपभोक्ता इसकी शिकायत आरबीआई या स्थानीय पुलिस थाने में कर सकते हैं। ऐसे मामलों में भारतीय मुद्रा अधिनियम और आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

झालावाड़

Akshita Deora

Sep 24, 2025

फोटो: पत्रिका

1-2 Rupee Coin Discontinue?: भवानीमंडी में एक-दो रुपए के सिक्कों का चलन लगभग समाप्त हो गया है। इसके कारण आमजन को एक रुपए की माचिस, टॉफी, शैंपू या अन्य छोटी वस्तुओं के लिए भी सीधे पांच रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। केवल भवानीमंडी ही नहीं पूरे जिले में यह समस्या दिखाई दे रही है।

नगरवासियों ने बताया कि अब एक-दो रुपए की वस्तुओं के लिए भी पांच रुपए अदा करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक रुपए की माचिस खरीदनी हो तो पांच रुपए देने पड़ते हैं। यही हाल अन्य छोटी वस्तुओं जैसे सुपारी, फोटो कॉपी, ब्लेड आदि का भी है। इस व्यवस्था का असर गरीब और आमजन पर सबसे अधिक पड़ रहा है।

हमारे जिले मे ही एक-दो रुपए के सिक्कों पूरी तरह से बंद कर दिए गए है। प्रशासन को मुनादी आदि करवाकर फिर से भारतीय मुद्रा का चलन शुरू करवाना चाहिए।

मनीष पारेता

एक रुपए की वस्तु के लिए सीधे पांच रुपए खर्च करने पड़ते है। एक-एक रुपए करके हर माह 100-200 रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। यह गलत है।

चन्द्रमणी झाला

यदि कोई दुकानदार एक-दो रुपए के सिक्कों को लेने से मना करता है तो उपभोक्ता इसकी शिकायत आरबीआई या स्थानीय पुलिस थाने में कर सकते हैं। ऐसे मामलों में भारतीय मुद्रा अधिनियम और आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

उमेशचंद्र तिवारी, मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक भवानीमंडी

Updated on:

24 Sept 2025 01:53 pm

Published on:

24 Sept 2025 01:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / ‘बंद हो गए 1-2 रुपए के सिक्के, सीधे 5 रुपए करने पड़ रहे खर्च…’, जानें क्या बोले SBI के मैनेजर

