Rajasthan Roadways: राजस्थान के गांव-गांव जाएगी रोडवेज बस, केसरिया रंग में ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी सौगात

इनमें जोधपुर डिपो की 5 बसें शामिल होंगी। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप रोडवेज सेवा से वंचित गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए रोडवेज प्रशासन की पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर निजी वाहन संचालकों से वाहन संचालित करवाने की चरणबद्ध प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। ग्रामीण रूट पर चलने वाली रोडवेज बसें केसरिया रंग में रंगी होंगी। ग्रामीण रूटों के लिए बसों का संचालन रोडवेज बस स्टैण्ड से ही होगा। वाहन पर रोडवेज का लोगो अंकित होगा।