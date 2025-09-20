Vande Bharat: 25 सितंबर को जोधपुर से दिल्ली दौड़ेगी वंदे भारत, PM मोदी दिखाएंगे हरी झण्डी

जोधपुर से राजधानी दिल्ली के लिए बहुप्रतीक्षित वन्दे भारत एक्सप्रेस के संचालन के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है। शारदीय नवरात्र में यह ट्रेन 25 सितंबर से पटरी पर आ जाएगी। जोधपुर से जयपुर होकर दिल्ली कैंट तक चलने वाली वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की तैयारी कर ली गई हैं।
ट्रेन का रैक जोधपुर पहुंच चुका है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का बांसवाड़ा में माही परमाणु परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान, प्रधानमंत्री मोदी जोधपुर-दिल्ली कैंट वन्दे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन फेरे को वर्चुअल हरी झण्डी दिखाएंगे। इसके साथ ही बीकानेर-दिल्ली कैट व उदयपुर-चंडीगढ़ ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जाना प्रस्तावित है।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान पत्रिका ने वन्दे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर पहले खबर प्रकाशित की थी कि ट्रेन का संचालन नवरात्र के दौरान 20-25 सितबर के बीच किया जाएगा।
वन्दे भारत जयपुर होते हुए दिल्ली कैंट तक चलेगी। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ट्रेन सुबह 5.30 बजे जोधपुर से रवाना होकर दोपहर 1.30 बजे दिल्ली कैंट पहुंच जाएगी। जयपुर जंक्शन पर सुबह 9.35 बजे पहुंचेगी।
वन्दे भारत ट्रेन में यात्रियों को ब्रेकफास्ट के साथ लंच दिया जाएगा। इसका जिम्मा आइआरसीटीसी को सौंपा गया है। ट्रेन में पैकेज्ड पानी की बोतल सभी यात्रियों को दी जाएगी। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में उपमा, बेसन का चिला, बिस्किट आदि शामिल है। वहीं लंच में चावल, दाल, परांठा, पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, गट्टे की सब्जी आदि शामिल है। इसके अलावा नॉनवेज का ऑर्डर करने वाले यात्रियों को नॉनवेज देने की व्यवस्था है।