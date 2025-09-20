Rajasthan: पीएम मोदी के दौरे से पहले अमित शाह आएंगे राजस्थान, जानें क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम?

Rajasthan News: राजस्थान में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 21 सितंबर को जोधपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान वह पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम जोधपुर के रामराज नगर चोखा में आयोजित होगा, जिसमें नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल सहित कई सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 21 सितंबर को दोपहर 3:50 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद 3:55 बजे वह एयरपोर्ट से रामराज नगर चोखा के लिए रवाना होंगे, जहां शाम 4 बजे से पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास समारोह शुरू होगा।
इस दौरान वह नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए बनाए जा रहे हॉस्टल और अन्य सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे। यह महाविद्यालय नेत्रहीन और अन्य विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय की स्थापना 15 अगस्त 1977 को सुशीला बोहरा द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत एक पुराने मंदिर के भवन में मात्र दो नेत्रहीन बच्चों के साथ हुई थी। पिछले 48 वर्षों में यह संस्थान नेत्रहीन, मूक-बधिर और मानसिक रूप से विमंदित बच्चों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है।
अब तक इस संस्थान ने 4,626 बच्चों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर समाज में स्थापित करने में मदद की है। वर्तमान में 1,251 छात्र-छात्राएं इस संस्थान से लाभान्वित हो रहे हैं।
साल 2022 में स्व. पारसमल बोहरा की स्मृति में राजस्थान का पहला आवासीय नेत्रहीन महाविद्यालय स्थापित किया गया। इस महाविद्यालय में विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा, आवास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य जरूरी उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, यहां आधुनिक तकनीकों जैसे कंप्यूटर स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, ब्रेल प्रेस और ऑडियोबुक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।
गृहमंत्री के दौरे के बाद 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचेंगे। इस दौरान वह एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को देशवासियों को समर्पित करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी केंद्र और राज्य सरकार की लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात देंगे।