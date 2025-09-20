Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan: पीएम मोदी के दौरे से पहले अमित शाह आएंगे राजस्थान, जानें क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम?

Rajasthan News: राजस्थान में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 21 सितंबर को जोधपुर का दौरा करेंगे।

जोधपुर

Nirmal Pareek

Sep 20, 2025

Amit Shah and PM Modi
फोटो- एक्स हैंडल

Rajasthan News: राजस्थान में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 21 सितंबर को जोधपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान वह पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम जोधपुर के रामराज नगर चोखा में आयोजित होगा, जिसमें नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल सहित कई सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।

क्या है गृहमंत्री का कार्यक्रम?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 21 सितंबर को दोपहर 3:50 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद 3:55 बजे वह एयरपोर्ट से रामराज नगर चोखा के लिए रवाना होंगे, जहां शाम 4 बजे से पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास समारोह शुरू होगा।

ये भी पढ़ें

PM मोदी का राजस्थान दौरा: टीकराम जूली ने की प्रधानमंत्री से स्पेशल डिमांड, क्या होता है ‘विशेष राज्य का दर्जा’?
Patrika Special News
PM Modi, Tikaram Jully, Bhajanlal Sharma

इस दौरान वह नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए बनाए जा रहे हॉस्टल और अन्य सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे। यह महाविद्यालय नेत्रहीन और अन्य विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

नेत्रहीन महाविद्यालय का इतिहास

पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय की स्थापना 15 अगस्त 1977 को सुशीला बोहरा द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत एक पुराने मंदिर के भवन में मात्र दो नेत्रहीन बच्चों के साथ हुई थी। पिछले 48 वर्षों में यह संस्थान नेत्रहीन, मूक-बधिर और मानसिक रूप से विमंदित बच्चों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है।

अब तक इस संस्थान ने 4,626 बच्चों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर समाज में स्थापित करने में मदद की है। वर्तमान में 1,251 छात्र-छात्राएं इस संस्थान से लाभान्वित हो रहे हैं।

मिलती हैं आधुनिक सुविधाएं

साल 2022 में स्व. पारसमल बोहरा की स्मृति में राजस्थान का पहला आवासीय नेत्रहीन महाविद्यालय स्थापित किया गया। इस महाविद्यालय में विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा, आवास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य जरूरी उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, यहां आधुनिक तकनीकों जैसे कंप्यूटर स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, ब्रेल प्रेस और ऑडियोबुक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।

पीएम मोदी का आगामी दौरा

गृहमंत्री के दौरे के बाद 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचेंगे। इस दौरान वह एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को देशवासियों को समर्पित करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी केंद्र और राज्य सरकार की लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात देंगे।

ये भी पढ़ें

‘पानी मांगने पर तौड़े पैर…25 से अधिक फ्रैक्चर’, गहलोत ने BJP विधायक पर लगाए आरोप; कपासन जाने का किया ऐलान
जयपुर
Ashok Gehlot

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 12:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: पीएम मोदी के दौरे से पहले अमित शाह आएंगे राजस्थान, जानें क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.