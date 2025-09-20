Rajasthan: पीएम मोदी के दौरे से पहले अमित शाह आएंगे राजस्थान, जानें क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम?

गृहमंत्री के दौरे के बाद 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचेंगे। इस दौरान वह एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को देशवासियों को समर्पित करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी केंद्र और राज्य सरकार की लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात देंगे।