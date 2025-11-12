जिले में 1 लाख 80 हजार उपभोक्ता पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के पात्र

झालावाड़ राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत फ्री बिजली के नए मॉडल का पोर्टल लांच होने के बाद उपभोक्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन अनुदान बाद में आने से आ​र्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं के सामने चिंता का विषय बना हुआ है।

जिले में योजना में अब तक 606 लोग पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के सौलर सिस्टम लगवा चुके हैं। हालांकि अभी 1785 उपभोक्ता वेंडर चयन की प्रतिक्षा में है। वहीं करीब 3 हजार उपभोक्ता के आवेदन सौलर सिस्टम के लिए प्रक्रियाधीन है। हालांकि जिले में 1 लाख 80 हजार उपभोक्ता पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए पात्र है। राज्य में योजना में शुरुआत में प्रतिमाह 150 यूनिट तक खपत वाले 77 लाख उपभोक्ता को शामिल किया गया है। वहीं प्रदेभर में 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ता है। संभवतया डेढ़ सौ यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं का नंबर बाद में आएगा।