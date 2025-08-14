कोलाना एयरपोर्ट पर 15 फीसदी काम बचा, पर पूरा पैसा नहीं मिला

झालावाड़.जिले के कोलाना एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं की सौगात जिलेवासियों को जल्द मिलने की उम्मीद है। कोलाना एयरपोर्ट पर एरोप्लेन उतारने के लिए तीन फैक्शन टेस्ट करवाए जा चुके हैं। लेकिन बजट समय पर नहीं मिलने से काम धीमी गति से चल रहा है। ऐप्रेन, ड्रेनेज सिस्टम आदि के लिए 19.75 करोड़ की स्वीकृति मिली थी, जिसमें से अभी तक 16 करोड़ ही मिले हैं। ऐसे में चल रहे काम में बजट रोड बना हुआ है। कोलाना एयरपोर्ट की हवाई पट्टी देश की सबसे बड़ी हवाई पट्टी। इसका रनवे 3120 मीटर है। देश की सबसे बड़ी हवाई पट्टी होने से इसे केन्द्र सरकार की उड़ान योजना में शामिल किया गया था। यहां पूर्व में घर्षण टेस्ट व नवंबर माह में बाधा सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें 80 सीटर विमान उतरने के लिए एयरपोर्ट को फीट पाया गया है। अब बड़े विमानों की तैयारी की जा रही है। लेकिन बजट समय पर मिले निर्माण कार्य में गति आएगी। पूर्व में एयरपोर्ट के लिए 169 करोड़ रूपए का बजट स्वीकृत किया गया था।