Jhalawar: बेकाबू रफ्तार से खून से सनी सड़कें, एक साल में 10,000 बढ़े मामले, इन 2 जिलों में सर्वाधिक मौतें

Road Accident Cases Increased: झालावाड़। प्रदेश में सड़क सुरक्षा के उपायों के बावजूद सड़क हादसों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। सरकार भले ही सड़क सुरक्षा को लेकर कई दावे कर रही हो, लेकिन पिछले एक साल में सड़क हादसों में करीब 10 हजार का इजाफा हुआ है, जो 2024 के मुकाबले 41.5 प्रतिशत अधिक है। इस वृद्धि के साथ ही हादसों में मृतकों की संख्या में 5.5 प्रतिशत और घायलों की संख्या में 26.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है।