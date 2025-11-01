बलात्कार के मामले में फंसाने पर एक महिला गिरफ्तार

झालावाड़ जिले में संगठित अपराध में सक्रिय अपराधी हेमराज सुमन निवासी सोराला द्वारा संचालित गैंग में शामिल एक महिला को कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गत दिनों कोतवाली थाने द्वारा संगठित अपराधों में सक्रिय हिस्ट्रीशीटर हेमराज सुमन गैंग की महिला आरोपी सहित कुल 17 व्यक्तियो को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपीगण का न्यायालय से पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर गहन पूछताछ करने पर गैंग के कई खुलाए हुए। गैंग लीडर हेमराज सुमन द्वारा दो-तीन महिने पहले एक व्यक्ति को झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 1,98,000 रुपए हडपने की वारदात में शामिल महिला साथी ज्योति उर्फ जाहन्वी को को शु्क्रवार को गिरफ्ता किया गया है। हेमराज गैंग के अब तक 18 बदमाशो को गिरफ्तार कर खुर्दबुर्द की गई 4 कारे व 1 ट्रेक्टर जप्त किया गया है। प्रकरण में गिरफ्तार गैंग कई वर्षो से महिलाओ के साथ हनीट्रेप सहित संगठित अपराधो में संलिप्त होना पाया जाने पर एसआईटी कागठन किया गया । जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीलाल मीणा के निर्देशन में हर्षराज सिंह खरेडा पुलिस उप अधीक्षक वृत्त झालावाड के निकटतम सुपरविजन में मुकेश कुमार मीणा पु.नि. थानाधिकारी कोतवाली द्वारा प्रकरण में गिरफ्तारशुदा आरोपियो से प्रत्येक पहलु पर गहनता से अनुसधांन किया जा रहा है।इस तरह से करते वारदात-