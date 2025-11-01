Patrika LogoSwitch to English

बलात्कार के मामले में फंसाने पर एक महिला गिरफ्तार

झालावाड़ जिले में संगठित अपराध में सक्रिय अपराधी हेमराज सुमन निवासी सोराला द्वारा संचालित गैंग में शामिल एक महिला को कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गत दिनों कोतवाली थाने द्वारा संगठित अपराधों में सक्रिय हिस्ट्रीशीटर हेमराज सुमन गैंग की महिला आरोपी सहित कुल 17 व्यक्तियो को [&hellip;]

झालावाड़

image

Hari Singh Gujar

Nov 01, 2025

झालावाड़ जिले में संगठित अपराध में सक्रिय अपराधी हेमराज सुमन निवासी सोराला द्वारा संचालित गैंग में शामिल एक महिला को कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गत दिनों कोतवाली थाने द्वारा संगठित अपराधों में सक्रिय हिस्ट्रीशीटर हेमराज सुमन गैंग की महिला आरोपी सहित कुल 17 व्यक्तियो को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपीगण का न्यायालय से पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर गहन पूछताछ करने पर गैंग के कई खुलाए हुए। गैंग लीडर हेमराज सुमन द्वारा दो-तीन महिने पहले एक व्यक्ति को झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 1,98,000 रुपए हडपने की वारदात में शामिल महिला साथी ज्योति उर्फ जाहन्वी को को शु्क्रवार को गिरफ्ता किया गया है। हेमराज गैंग के अब तक 18 बदमाशो को गिरफ्तार कर खुर्दबुर्द की गई 4 कारे व 1 ट्रेक्टर जप्त किया गया है। प्रकरण में गिरफ्तार गैंग कई वर्षो से महिलाओ के साथ हनीट्रेप सहित संगठित अपराधो में संलिप्त होना पाया जाने पर एसआईटी कागठन किया गया । जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीलाल मीणा के निर्देशन में हर्षराज सिंह खरेडा पुलिस उप अधीक्षक वृत्त झालावाड के निकटतम सुपरविजन में मुकेश कुमार मीणा पु.नि. थानाधिकारी कोतवाली द्वारा प्रकरण में गिरफ्तारशुदा आरोपियो से प्रत्येक पहलु पर गहनता से अनुसधांन किया जा रहा है।इस तरह से करते वारदात-

पुलिस के अब तक अनुसंधान में समाने आया कि कि आरोपीगण हेमराज व उसके साथी गांव के गरीब आदमियों को झांसे में फंसाकर उनकी जमीन पर (लोन/फाईनेंस) करवाकर नए ट्रेक्टर उठवाते है व चोरी के झूंठे प्रकरण दर्ज करवाकर खुद ही अपने साथियों के साथ मिलकर खुर्द बुर्द कर बीमा कंपनी से क्लेम कर राशि ले ली जाती है। उक्त वाहनों को अवैध रुप से बेचान के लिए वाहन स्वामी की कुटरचित पावर ऑफ अटॉर्नी भी तैयार करते है। उक्त गैंग द्वारा महिला सदस्यों को साथ रखकर हनी ट्रेप में व्यक्तियों को फंसाकर, पुलिस वर्दी व हथियार दिखाकर डराते हुऐ बडी राशि प्राप्त करना भी पाया गया है। प्राप्त अवैध आय से कई स्थानों पर सम्पत्ति खरीदने व अन्य धंधो में निवेश करने की पुष्टि हुई है।

01 Nov 2025 09:24 pm

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

