Jhalawar: मस्टरोल में हाजिरी के विवाद में पहले मारपीट, फिर फायरिंग, युवक की मौत, सात साल का बेटा घायल

बिरियाखेड़ी गांव में दरियाव सिंह शनिवार सुबह करीब दस बजे मनरेगा कार्यस्थल पर मस्टरोल भर रहा था। दरियाव के चचेरे भाई दूल्हे सिंह और जगदीश बिना काम किए हाजिरी लगवाना चाहते थे, लेकिन दरियाव सिंह ने मना कर दिया। इससे नाराज दूल्हे सिंह और जगदीश ने दरियाव सिंह के पिता मोहन सिंह के साथ मारपीट कर दी। दरियाव की पत्नी संतोषबाई ने अपने ससुर को बचाने की कोशिश की तो उन्होंने उसके साथ भी मारपीट की, जिससे उसके हाथ में फैक्चर हो गया। संतोष बाई को उपचार के लिए झालरापाटन लाया गया। दरियाव सिंह ने सदर थाने में दूल्हे सिंह और जगदीश के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया।