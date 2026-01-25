उदयपुर में तेज रफ्तार ने छीनी सांसें: चाय-नाश्ते के ठेले पर चढ़ी बेकाबू कार, एक पल में उजड़ गई 2 परिवारों की दुनिया

हादसे के बाद कार पलटी (फोटो- पत्रिका)
Udaipur Accident: उदयपुर शहर के अंबामाता थाना क्षेत्र में रविवार सुबह तेज रफ्तार कार ने कहर बरपा दिया। सुबह करीब सात बजे बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने सड़क किनारे लगे नाश्ते के ठेले को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी।
बता दें कि हादसा इतना भीषण था कि ठेला करीब 20 फीट दूर जा गिरा और पास खड़े होकर चाय-नाश्ता कर रहे लोग भी चपेट में आ गए। इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तेज रफ्तार कार पहले ठेले से टकराई और इसके बाद पास खड़े चार लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर आगे जाकर पलट गई। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की और पुलिस को सूचना दी।
पुलिस के अनुसार, छीपा कॉलोनी निवासी अब्दुल मजीद (70) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोहम्मद इमरान (35) ने एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों रोज की तरह सुबह नमाज के बाद चाय पीने के लिए शक्ति टी स्टॉल पर पहुंचे थे। हादसे में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका एमबी अस्पताल में इलाज जारी है।
घटना की सूचना मिलते ही अंबामाता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों व मृतकों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों का कहना था कि हादसे के कई घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी चालक को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि कार से पहचान करना आसान था।
स्थानीय लोगों ने सुबह करीब नौ बजे सड़क जाम कर दिया, जो लगभग तीन घंटे तक चला। पुलिस की समझाइश के बाद दोपहर करीब 12 बजे जाम खुल सका। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा रही।
पुलिस ने बताया कि कार में सवार दो लोगों को डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एमबी अस्पताल पहुंचे विधायक ताराचंद जैन के सामने भी लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग रखी।
