Road Accident: राजस्थान के 7 लोगों की गुजरात में दर्दनाक मौत, 4 अन्य लोग गंभीर घायल, मिनी ट्रक और कार की भिड़ंत

बता दें कि गंभीर जख्मियों को पालनपुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बनासकांठा पालनपुर कंट्रोलरूम से प्राप्त जानकारी के तहत यह भीषण वाहन दुर्घटना शनिवार रात करीब साढ़े सात से पौने आठ बजे के बीच इकबालगढ़ के पास हाइवे पर हुई। यहां एक मिनी ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।