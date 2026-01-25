25 जनवरी 2026,

रविवार

पाली

Road Accident: राजस्थान के 7 लोगों की गुजरात में दर्दनाक मौत, 4 अन्य लोग गंभीर घायल, मिनी ट्रक और कार की भिड़ंत

आबूरोड-पालनपुर नेशनल हाइवे-27 पर अमीरगढ़ तहसील के इकबालगढ़ के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। मिनी ट्रक और कार की आमने-सामने भिड़ंत में सात लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

पाली

image

Arvind Rao

Jan 25, 2026

Road Accident Mini Truck and Car Collision in Gujarat Kills 7

मिनी ट्रक और कार के बीच भिड़ंत (फोटो- पत्रिका)

Road Accident: पाली/पालनपुर: गुजरात के बनासकांठा जिले की अमीरगढ़ तहसील में आबूरोड-पालनपुर हाइवे नंबर-27 पर इकबालगढ़ के पास शनिवार रात एक मिनी ट्रक और कार के बीच भिड़ंत हो गई। इस भीषण टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर जख्मी हुए हैं।

बता दें कि गंभीर जख्मियों को पालनपुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बनासकांठा पालनपुर कंट्रोलरूम से प्राप्त जानकारी के तहत यह भीषण वाहन दुर्घटना शनिवार रात करीब साढ़े सात से पौने आठ बजे के बीच इकबालगढ़ के पास हाइवे पर हुई। यहां एक मिनी ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

अमीरगढ़ थाने के पुलिस निरीक्षक बीडी गोहिल ने बताया कि इस भीषण हादसे में सात लोगों की मौत हो गई। अन्य चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मिनी ट्रक डिवाइडर कूदकर दूसरी दिशा में आ गया। ऐसे में उसकी कार से भिड़ंत हो गई।

इसमें सात लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला और छह पुरुष हैं। अन्य चार जख्मी हैं। इस घटना के बाद आसपास के लोग और अन्य वाहन के चालक मदद के लिए दौड़े। घायलों को तुरंत एंबुलेंस से इलाज के लिए पालनपुर सिविल अस्पताल ले जाया गया, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कार राजस्थान पासिंग की बताई जा रही है।

हाइवे पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम

खबर मिलते ही अमीरगढ़ पुलिस के पीआई अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार की बॉडी काटकर शवों को बाहर निकाला और पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा है। हादसे की वजह से हाइवे पर लंबा ट्रैफिक जाम हो गया, जिसे पुलिस बल बहाल कराने में जुटी रही।

हादसे में मरने वाले सात लोगों में से छह लोगों की पहचान हुई है। मृतकों में ड्राइवर प्रकाश कलावंत (36) पुत्र वागाराम निवासी फालना (पाली), मोहम्मद हुसैन, जिन्नत पत्नी मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद शरीफ निवासी छावनी गांव, शिवगंज (सिरोही) और दीपक सिंह निवासी आबूरोड (सिरोही) शामिल हैं। ​1 मृतक पिंडवाड़ा (सिरोही) का है। बाकी लोगों की पहचान की जा रही है।

राजस्थान में बिजली कनेक्शन पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, ‘स्वतंत्र बिजली हर परिवार का मौलिक हक’
जयपुर
Rajasthan High Court electricity connection

25 Jan 2026 08:00 am

Hindi News / Rajasthan / Pali / Road Accident: राजस्थान के 7 लोगों की गुजरात में दर्दनाक मौत, 4 अन्य लोग गंभीर घायल, मिनी ट्रक और कार की भिड़ंत

पाली

राजस्थान न्यूज़

