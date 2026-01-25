25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

पचपदरा रिफाइनरी में हादसा: मजदूरों से भरी 2 बसें भिड़ीं, 1 पलटी, विरोध प्रदर्शन और SUV में तोड़फोड़ से बढ़ा तनाव

पचपदरा रिफाइनरी क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। जहां मजदूरों से भरी दो बसें आपस में भिड़ गईं। टक्कर के बाद एक बस पलट गई, जिससे कई मजदूर घायल हो गए। हादसे से आक्रोशित मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया और एक एसयूवी में तोड़फोड़ कर दी।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Jan 25, 2026

Pachpadra Refinery Accident

Pachpadra Refinery Accident (Patrika Photo)

Pachpadra Refinery Accident: बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) में शनिवार सुबह मजदूरों को ले जा रही दो बसों की आपस में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई।

हादसे में कुछ मजदूरों को गंभीर चोटें आईं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना उस समय हुई, जब मेगा साइट के कर्मचारी बसों से रिफाइनरी परिसर के भीतर जा रहे थे। चौराहे पर पहुंचते ही दोनों बसें आपस में टकरा गईं। सूचना मिलते ही रिफाइनरी की मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया।

हालात तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने संभाला मोर्चा

हादसे के बाद सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन प्रबंधन की लापरवाही को लेकर मजदूरों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए मजदूरों ने रिफाइनरी परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और वहां खड़ी एक एसयूवी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी।

इससे कुछ समय के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए। स्थिति बिगड़ती देख पचपदरा थाना पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पचपदरा पुलिस के साथ सीआईएसएफ के अधिकारी पहुंचे और मजदूरों से बातचीत कर समझाइश की। काफी प्रयासों के बाद हालात पर काबू पाया जा सका।

आश्वासन के बाद मजदूर शांत

रिफाइनरी प्रबंधन की ओर से मजदूरों को आश्वासन दिया गया कि हादसे की विस्तृत जांच कराई जाएगी तथा भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। इसके लिए सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। आश्वासन के बाद मजदूर शांत हुए और स्थिति सामान्य हुई।

फिलहाल, रिफाइनरी परिसर में शांति बनी हुई है, जबकि पुलिस और सीआईएसएफ की ओर से एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं, परिवहन विभाग की ओर से कागजातों के अभाव में दोनों बसों को सीज किया गया है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में शादी की उम्र तय, बिजली बिल पर इनको मिलेगी 100 प्रतिशत छूट, भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 07:24 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / पचपदरा रिफाइनरी में हादसा: मजदूरों से भरी 2 बसें भिड़ीं, 1 पलटी, विरोध प्रदर्शन और SUV में तोड़फोड़ से बढ़ा तनाव

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Barmer: अवैध बिजली कनेक्शन काटा तो युवक ने खोया आपा, बीच सड़क पकड़ा AEN का कॉलर, जड़ दिया थप्पड़

illegal electricity connection, illegal electricity connection in Barmer, illegal electricity connection cut, illegal electricity connection in Barmer, discom AEN, discom AEN beaten up, discom AEN slapped, Barmer news, Rajasthan news, अवैध बिजली कनेक्शन, अवैध बिजली कनेक्शन इन बाड़मेर, अवैध बिजली कनेक्शन काटा, बाड़मेर में अवैध बिजली कनेक्शन, डिस्कॉम एईएन, डिस्कॉम एईएन से मारपीट, डिस्कॉम एईएन को मारा थप्पड़, बाड़मेर न्यूज, राजस्थान न्यूज
बाड़मेर

‘मैं 3 पीढ़ियों से बालोतरा में रह रहा हूं, फिर भी मेरे खिलाफ आपत्ति दर्ज’, SIR को लेकर छलका यूसुफ और मोईनुद्दीन का दर्द

Big Scam in SIR
बाड़मेर

राजस्थान में SDM से तंग पटवारी…बोले- मानसिक रूप से किया जा रहा परेशान, नोटिस की दे रहे धमकी

Rajasthan
बाड़मेर

बाड़मेर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा; मामा-भांजे को बस ने कुचला, एक की मौके पर हुई मौत

Barmer accident
बाड़मेर

Rajasthan SIR: रोशन खान…नाम एक, साइन अनेक; कलक्टर टीना डाबी ने कह दी बड़ी बात

UP SIR
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.