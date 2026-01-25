पचपदरा रिफाइनरी में हादसा: मजदूरों से भरी 2 बसें भिड़ीं, 1 पलटी, विरोध प्रदर्शन और SUV में तोड़फोड़ से बढ़ा तनाव

हादसे में कुछ मजदूरों को गंभीर चोटें आईं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना उस समय हुई, जब मेगा साइट के कर्मचारी बसों से रिफाइनरी परिसर के भीतर जा रहे थे। चौराहे पर पहुंचते ही दोनों बसें आपस में टकरा गईं। सूचना मिलते ही रिफाइनरी की मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया।