शाबाश मनस्वी… राजस्थान की बेटी ने अमेरिका में रचा इतिहास, 23 हजार फीट ऊंची अकोन्कागुआ चोटी पर फहराया तिरंगा

मनस्वी ने माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दिरांग एवं हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से बेसिक एवं एडवांस पर्वतारोहण प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जहां उन्हें एक माह तक 6,500 मीटर ऊंची बर्फीली चोटियों पर रहकर अभ्यास कराया गया। ये दोनों संस्थान भारतीय सेना द्वारा संचालित हैं। मनस्वी अग्रवाल लॉ कॉलेज में सहायक आचार्य के रूप में अध्यापन कर रही हैं। उनके पिता डॉ. टी.आर. अग्रवाल राजस्थान वित्त सेवा से सेवानिवृत्त हैं, जबकि माता डॉ. सरोज अग्रवाल इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं।