चेतावनी के बाद भी नहीं माने, दो पेट्रोल-डीजल नावें सीज

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सख्ती



नगर निगम आयुक्त ने बताया कि 30 मार्च 2022 को उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने झीलों में पेट्रोल-डीजल चालित नावों को बंद कर बैटरी या सोलर ऊर्जा से चलने वाली नावें संचालित करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत 10 मई 2025 को आयोजित जिला झील संरक्षण एवं विकास समिति की बैठक में 15 अगस्त 2025 तक नावों को सोलर या बैटरी आधारित प्रणाली में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद 10 फरवरी 2026 को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक में आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ सीजिंग की कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में निगम ने यह कार्रवाई की है।