शारीरिक संबंध बनाने वाला सौतेला बाप…नाबालिग बेटी और उसकी सहेली पर नहीं आया था तरस, अब ताउम्र तोड़ेगा जेल की रोटी

केस के मुताबिक, 22 मार्च 2025 को नाबालिग लड़की ने महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र में बयान देकर बताया कि उसका सौतेला पिता लंबे समय से उसके साथ ज्यादती कर रहा है। आरोपी उसे शराब पिलाकर नशे की हालत में बलात्कार करता और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था।