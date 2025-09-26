1 करोड़ 82 लाख की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार

आरोपी की तलाश के लिए चैन्नई से साईबरक्राईम विंग चैन्नई से डीएसपी आर. प्रियदर्शीनी के नेतृत्व में टीम झालावाड पहुंची। जहां आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीलाल मीणा के निर्देशन में मनोज सोनी पुलिस उपाधीक्षकसाईबर थाना झालावाड़ के नेतृत्व में गठित टीम का गठनकर स्टेट साईबरक्राईमइन्वेस्टीगेशन यूनिट, चैन्नई व झालावाड़ पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान आरोपी मोहित गोचर के कब्जे से एक मोबाईल फोन, 7 चैक बुक, 4 चैक, 2 बैंक पास बुक, 8 डेबिट कार्ड, 136 सिम कार्ड, 300 पेज के रिज्युम डिटेल्स, एक कम्पनी की सील, क्युआर कोड, व शॉपिंग विद ड्रीम होम की स्लीप की डायरी बरामद की गई।