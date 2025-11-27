Jhalawar: अवैध खाद बेच रहा था व्यापारी, कृषि विभाग ने दी दबिश तो मचा हड़कंप

नसीराबाद में विक्रय के लिए भंडारण किया हुआ खाद (फोटो: पत्रिका)
Agriculture Department Raid: रीछवा क्षेत्र के नसीराबाद में बुधवार को एक व्यक्ति बिना प्राधिकरण पत्र के यूरिया एवं अन्य उर्वरक महंगे दामों पर बेचने की शिकायत पर कृषि विभाग ने दबिश दी। अधिकारियों की कार्रवाई से खाद की कालाबाजारी में लगे अन्य लोगों में भी हड़कंप मच गया। जब्त किए गए कुल 144 बैग उर्वरक को नसीराबाद सहकारी समिति में सुरक्षित रखवाया गया।
नसीराबाद, पिपलिया, प्रह्लादपुरा, खोली सहित आसपास के गांवों में यूरिया एवं अन्य उर्वरकों की कमी से परेशान किसानों ने संपर्क पोर्टल पर नसीराबाद के व्यापारी ललित अग्रवाल के खिलाफ अवैध भंडारण और कालाबाजारी की शिकायत की थी। शिकायत के बाद कृषि विभाग भवानीमंडी के उपनिदेशक राजेश विजय, सहायक कृषि अधिकारी धर्मेंद्र कुमार पाटीदार पुलिस जाब्ते के साथ विक्रय स्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया।
निरीक्षण में 19 बैग यूरिया, 110 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, एक बैग डीएपी और 14 बैग बायो एनपीके पाया गया। प्राधिकार पत्र मांगे जाने पर वह उपलब्ध नहीं करा सका। अधिकारियों ने दो प्रकार के उर्वरकों के नमूने लेकर राजकीय उर्वरक प्रयोगशाला भेजे। कार्रवाई के दौरान बड़ी संया में किसान भी मौके पर इकट्ठा हो गए।
निरीक्षण की जानकारी मिलते ही दुकानदार ललित अग्रवाल दुकान छोड़कर फरार हो गया। अधिकारियों द्वारा मौके पर मौजूद प्रतिनिधि से उर्वरक खरीद के बिल मांगे गए, लेकिन वह कोई भी बिल प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रतिनिधि ने सिंगल सुपर फास्फेट को मैसर्स जय जिनेंद्र एंटरप्राइजेज रटलाई से खरीदना बताया, लेकिन इसका भी बिल उपलब्ध नहीं था।
कृषि विभाग नसीराबाद के संबंधित विक्रेता के खिलाफ बकानी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाएगा कार्रवाई के दौरान कृषि पर्यवेक्षक बालमुकंद लोधा, मनोहर सिंह, पुलिस कांस्टेबल नागेश जोशी, पुलिस थाना बकानी और पुलिस चौकी रीछवा का जाब्ता मौजूद रहा।
झालावाड़ के सुनेल में खाद प्राप्त करने के लिए सुबह से ही क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समिति सलोतिया में किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सीमित स्टॉक के कारण किसानों को अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। कई किसान ट्रैक्टर और बाइक से आए और कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। समिति के कर्मचारियों ने भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पर्ची व्यवस्था और काउंटर बनाकर वितरण सुचारू करने का प्रयास किया।
किसानों का कहना है कि समय पर खाद मिलना आवश्यक है, ताकि गेहूं, चना और सरसों की बुवाई में देरी न हो। किसानों ने मांग की कि खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी को परेशानी न उठानी पड़े। समिति के व्यवस्थापक भेरुलाल नागर ने बताया कि कुल 560 कट्टे आए। किसानों के आधार कार्ड के आधार पर प्रत्येक किसान को दो-दो कट्टे दिए गए। बाद में भीड़ अधिक होने पर शेष किसानों को एक-एक कट्टे दिए गए।
बड़बड़ क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को किसानों की शिकायत पर कृषि विभाग की टीम ने बड़बड़ स्थित फलोदी कृषि केंद्र का निरीक्षण किया। शिकायत में केंद्र पर यूरिया खाद के एक कट्टे पर 500 रुपए अतिरिक्त वसूली की बात सामने आई । निरीक्षण दल ने कार्रवाई करते हुए बड़बड़ एवं रटलाई में कृषि उर्वरक का विक्रय करने वाली दो दुकानों के प्राधिकार पत्र निलंबित करने की अनुशंसा की है। किसान जय सिंह जोधाणा ने बताया कि वे फलोदी कृषि केंद्र बड़बड़ से खाद लेने पहुंचे थे, जहां दुकानदार बद्रीलाल गुप्ता ने एक कट्टे के 500 रुपए ज्यादा मांगे और कहा कि खाद रात 8 बजे आकर ले जाना।
किसान ने इसकी शिकायत कृषि विभाग को की, जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई। किसानों की शिकायत सही पाए जाने पर कृषि पर्यवेक्षक बालमुकुंद लोधा, ने फलोदी कृषि केंद्र के उर्वरक प्राधिकार पत्र को निलंबित करने की अनुशंसा कर दी। सहायक कृषि अधिकारी धर्मेंद्र कुमार पाटीदार ने बताया कि क्षेत्र के किसानों से प्राप्त शिकायत के आधार पर जय जिनेंद्र एंटरप्राइजेज रटलाई एवं फलोदी कृषि सेवा केंद्र बड़बड़ के उर्वरक प्राधिकार पत्र निलंबित करने की अनुशंसा कर दी है। उन्होंने बताया कि यह दोनों दुकानदार यूरिया एवं अन्य कृषि उर्वरक निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक कीमत किसानों से वसूल कर रहे थे।
