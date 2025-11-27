Jhalawar: अवैध खाद बेच रहा था व्यापारी, कृषि विभाग ने दी दबिश तो मचा हड़कंप

बड़बड़ क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को किसानों की शिकायत पर कृषि विभाग की टीम ने बड़बड़ स्थित फलोदी कृषि केंद्र का निरीक्षण किया। शिकायत में केंद्र पर यूरिया खाद के एक कट्टे पर 500 रुपए अतिरिक्त वसूली की बात सामने आई । निरीक्षण दल ने कार्रवाई करते हुए बड़बड़ एवं रटलाई में कृषि उर्वरक का विक्रय करने वाली दो दुकानों के प्राधिकार पत्र निलंबित करने की अनुशंसा की है। किसान जय सिंह जोधाणा ने बताया कि वे फलोदी कृषि केंद्र बड़बड़ से खाद लेने पहुंचे थे, जहां दुकानदार बद्रीलाल गुप्ता ने एक कट्टे के 500 रुपए ज्यादा मांगे और कहा कि खाद रात 8 बजे आकर ले जाना।