पिपलोदी हादसे के पीडि़तों के लिए खुला सहायता का पिटारा

झालावाड़। मनोहरथाना ब्लॉक के पिपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे के एक माह बाद प्रशासन ने पीडि़त परिवारों और ग्रामीणों के लिए सहायता और राहत का पिटारा खोल दिया। जहां पीडि़त परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई, वहीं उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया।

पिपलोदी में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में विधायक गोविंद रानीपुरिया, जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार की मौजूदगी में सहायता राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में हादसे में 7 मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की बैंक एफ डी, प्रभावित परिवारों को एक-एक लाख रुपए की राशि और घायल बच्चों के परिजनों को 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि सौंपी गई।

गांव में नए स्कूल के लिए जमीन का आवंटन और भवन निर्माण, गांव में पेयजल, सड़क, नए गैस कनेक्शन और पशु आश्रय स्थल जैसे कई कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई। विधायक रानीपुरिया ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से आगे भी पिपलोदी को आदर्श ग्राम बनाने लेकिन हर संभव सहायता की जाएगी।

जिला कलक्टर ने कहा कि आज दी गई आर्थिक सहायता परिवारों के पोषण, आजीविका और बच्चों की पढ़ाई.लिखाई में सहारा बनेगी। पिपलोदी हादसे के बाद प्रशासन ने संकल्प लिया है कि गांव को हर सुविधा से सुसज्जित एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत गांव में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया विद्यालय भवन बनाया जाएगा। गांव में पेयजल की नियमित आपूर्ति होगी। बिजली, सड़क, चिकित्सा, साफ -सफाई स्वच्छता को सुदृढ़ किया जाएगा। गांव में अतिक्रमण हटाकर विकास किया जाएगा।

मोर सिंह का किया सम्मान.

वर्तमान में अस्थाई स्कूल भवन देने के लिए ग्रामीण मोरसिंह का विशेष सम्मान किया गया। उनके मकान की मरम्मत के लिए 1 लाख की आर्थिक राशि स्वीकृत की।